https://ria.ru/20240311/granitsa-1932361704.html

Генконсул Украины срочно выехал на границу с Польшей

Генконсул Украины срочно выехал на границу с Польшей - РИА Новости, 11.03.2024

Генконсул Украины срочно выехал на границу с Польшей

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за протестов и блокировки пассажирских автобусов, сообщил в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T19:05

2024-03-11T19:05

2024-03-11T19:06

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всемирная торговая организация (вто)

украинское зерно

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за протестов и блокировки пассажирских автобусов, сообщил в понедельник украинский посол в Польше Василий Зварыч. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в понедельник заявил, что польские протестующие и правоохранители на украинско-польской границе не пропускают автобусы в обе стороны и удерживают пассажиров без объяснений. "В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорохуске на место немедленно выехал консул генерального консульства Украины в Люблине. Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов", - написал Зварич в социальной сети Facebook*.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, люблин, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украинское зерно