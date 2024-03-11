https://ria.ru/20240311/granitsa-1932361704.html
Генконсул Украины срочно выехал на границу с Польшей
Генконсул Украины срочно выехал на границу с Польшей - РИА Новости, 11.03.2024
Генконсул Украины срочно выехал на границу с Польшей
Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за протестов и блокировки пассажирских автобусов, сообщил в... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T19:05
2024-03-11T19:05
2024-03-11T19:06
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за протестов и блокировки пассажирских автобусов, сообщил в понедельник украинский посол в Польше Василий Зварыч. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в понедельник заявил, что польские протестующие и правоохранители на украинско-польской границе не пропускают автобусы в обе стороны и удерживают пассажиров без объяснений. "В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорохуске на место немедленно выехал консул генерального консульства Украины в Люблине. Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов", - написал Зварич в социальной сети Facebook*.Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, люблин, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), украинское зерно
В мире, Украина, Польша, Люблин, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), украинское зерно
Генконсул Украины срочно выехал на границу с Польшей
Посол: украинский консул выехал на границу с Польшей из-за блокировки автобусов
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц срочно выехал на украинско-польскую границу из-за протестов и блокировки пассажирских автобусов, сообщил в понедельник украинский посол в Польше Василий Зварыч.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в понедельник заявил, что польские протестующие и правоохранители на украинско-польской границе не пропускают автобусы в обе стороны и удерживают пассажиров без объяснений.
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"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорохуске на место немедленно выехал консул генерального консульства Украины в Люблине. Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов", - написал Зварич в социальной сети Facebook*.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС
, но обязала Киев
ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии
, Венгрии
и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО
. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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