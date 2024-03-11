В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента
В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента
Досрочное голосование. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось на территории Луганской Народной Республики, сообщила в понедельник председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко. Ее слова приводит Telegram-канал избиркома.
"Сегодня началось досрочное голосование на территории Луганской Народной Республики на выборах Президента Российской Федерации. Досрочное голосование будет проходить с 11 по 14 марта в отдельных территориях Луганской Народной Республики с использованием дополнительных форм голосования", - приводятся слова Кравченко.
По ее словам, избиратели смогут проголосовать на придомовых территориях и в иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок, а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено.
Кравченко уточнила, что на территории региона образован 581 избирательный участок, все они готовы к проведению выборов президента России.
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"Все избирательные участки республики готовы к проведению выборов президента Российской Федерации, каждый избирательный участок обеспечен всеми необходимыми материально-техническими средствами, все участки оформлены должным образом, подготовлены кабины и ящики для голосования", - сообщила Кравченко, отметив при этом, что для организации данных выборов избиркомом ЛНР впервые проведена работа по обеспечению голосования маломобильных граждан и слабовидящих.
В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.