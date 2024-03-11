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В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
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10:30 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932239451.html
В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента
В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента
Досрочное голосование на выборах президента России началось на территории Луганской Народной Республики, сообщила в понедельник председатель избирательной... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:30
2024-03-11T10:30
в мире
луганская народная республика
елена кравченко
николай харитонов
совет федерации рф
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось на территории Луганской Народной Республики, сообщила в понедельник председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко. Ее слова приводит Telegram-канал избиркома."Сегодня началось досрочное голосование на территории Луганской Народной Республики на выборах Президента Российской Федерации. Досрочное голосование будет проходить с 11 по 14 марта в отдельных территориях Луганской Народной Республики с использованием дополнительных форм голосования", - приводятся слова Кравченко. По ее словам, избиратели смогут проголосовать на придомовых территориях и в иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок, а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено. Кравченко уточнила, что на территории региона образован 581 избирательный участок, все они готовы к проведению выборов президента России. "Все избирательные участки республики готовы к проведению выборов президента Российской Федерации, каждый избирательный участок обеспечен всеми необходимыми материально-техническими средствами, все участки оформлены должным образом, подготовлены кабины и ящики для голосования", - сообщила Кравченко, отметив при этом, что для организации данных выборов избиркомом ЛНР впервые проведена работа по обеспечению голосования маломобильных граждан и слабовидящих. В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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в мире, луганская народная республика, елена кравченко, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), россия
В мире, Луганская Народная Республика, Елена Кравченко, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Россия
В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента

В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДосрочное голосование
Досрочное голосование - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Досрочное голосование. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось на территории Луганской Народной Республики, сообщила в понедельник председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко. Ее слова приводит Telegram-канал избиркома.
"Сегодня началось досрочное голосование на территории Луганской Народной Республики на выборах Президента Российской Федерации. Досрочное голосование будет проходить с 11 по 14 марта в отдельных территориях Луганской Народной Республики с использованием дополнительных форм голосования", - приводятся слова Кравченко.
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В Мариуполе проходит досрочное голосование на выборах президента России
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По ее словам, избиратели смогут проголосовать на придомовых территориях и в иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок, а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено.
Кравченко уточнила, что на территории региона образован 581 избирательный участок, все они готовы к проведению выборов президента России.
«
"Все избирательные участки республики готовы к проведению выборов президента Российской Федерации, каждый избирательный участок обеспечен всеми необходимыми материально-техническими средствами, все участки оформлены должным образом, подготовлены кабины и ящики для голосования", - сообщила Кравченко, отметив при этом, что для организации данных выборов избиркомом ЛНР впервые проведена работа по обеспечению голосования маломобильных граждан и слабовидящих.
В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Представители избирательных участков перед началом досрочного голосования в Запорожской области. 7 марта 2024-го - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента
7 марта, 11:21
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаЕлена КравченкоНиколай ХаритоновСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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