https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932239451.html

В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента

В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024

В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента

Досрочное голосование на выборах президента России началось на территории Луганской Народной Республики, сообщила в понедельник председатель избирательной... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:30

2024-03-11T10:30

2024-03-11T10:30

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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось на территории Луганской Народной Республики, сообщила в понедельник председатель избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко. Ее слова приводит Telegram-канал избиркома."Сегодня началось досрочное голосование на территории Луганской Народной Республики на выборах Президента Российской Федерации. Досрочное голосование будет проходить с 11 по 14 марта в отдельных территориях Луганской Народной Республики с использованием дополнительных форм голосования", - приводятся слова Кравченко. По ее словам, избиратели смогут проголосовать на придомовых территориях и в иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок, а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено. Кравченко уточнила, что на территории региона образован 581 избирательный участок, все они готовы к проведению выборов президента России. "Все избирательные участки республики готовы к проведению выборов президента Российской Федерации, каждый избирательный участок обеспечен всеми необходимыми материально-техническими средствами, все участки оформлены должным образом, подготовлены кабины и ящики для голосования", - сообщила Кравченко, отметив при этом, что для организации данных выборов избиркомом ЛНР впервые проведена работа по обеспечению голосования маломобильных граждан и слабовидящих. В 2024 году досрочное голосование на выборах президента России проводится с 25 февраля по 14 марта. В разных регионах даты досрочного голосования могут различаться - точные определяет избирательная комиссия региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240310/vybory-1932185919.html

https://ria.ru/20240307/vybory-1931657717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, елена кравченко, николай харитонов, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), россия