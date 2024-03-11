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Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат
Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат - РИА Новости, 11.03.2024
Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя РИА Новости возможность иудеям проголосовать на выборах президента РФ,... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T06:35
2024-03-11T06:35
2024-03-11T06:35
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя РИА Новости возможность иудеям проголосовать на выборах президента РФ, которые в этом году выпадают на шаббат, заявил, что религиозный закон никак не ограничивает возможность выразить гражданскую позицию, посетить выборы можно до вечера пятницы, успеть до закрытия в субботу или прийти в удобное время в воскресенье. "Шаббат, который выпадает на дни голосования, начнется в пятницу, 15 марта, в 18.15 и завершится в субботу, 16 марта, в 19.28. А так как избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00, то у религиозных евреев есть возможность посетить выборы до вечера пятницы, успеть до закрытия в субботу или прийти в удобное время в воскресенье", - рассказал РИА Новости раввин. Он отметил, что альтернативой служит электронное голосование через портал "Госуслуги", где участие в выборах и вовсе не займет много времени. "В любом случае религиозный закон никак не ограничивает возможность выразить гражданскую позицию", - сказал Борода. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240311/vybory-1932211724.html
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александр бородай, николай харитонов, федерация еврейских общин россии, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), россия
Религия, Александр Бородай, Николай Харитонов, Федерация еврейских общин России, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Россия
Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат
Раввин Борода: религиозный закон не исключает возможность голосовать на выборах