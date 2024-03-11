https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932218030.html

Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат

Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат - РИА Новости, 11.03.2024

Раввин прокомментировал возможность для иудеев проголосовать в шаббат

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя РИА Новости возможность иудеям проголосовать на выборах президента РФ,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T06:35

2024-03-11T06:35

2024-03-11T06:35

религия

александр бородай

николай харитонов

федерация еврейских общин россии

совет федерации рф

леонид слуцкий (политик)

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода, комментируя РИА Новости возможность иудеям проголосовать на выборах президента РФ, которые в этом году выпадают на шаббат, заявил, что религиозный закон никак не ограничивает возможность выразить гражданскую позицию, посетить выборы можно до вечера пятницы, успеть до закрытия в субботу или прийти в удобное время в воскресенье. "Шаббат, который выпадает на дни голосования, начнется в пятницу, 15 марта, в 18.15 и завершится в субботу, 16 марта, в 19.28. А так как избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00, то у религиозных евреев есть возможность посетить выборы до вечера пятницы, успеть до закрытия в субботу или прийти в удобное время в воскресенье", - рассказал РИА Новости раввин. Он отметил, что альтернативой служит электронное голосование через портал "Госуслуги", где участие в выборах и вовсе не займет много времени. "В любом случае религиозный закон никак не ограничивает возможность выразить гражданскую позицию", - сказал Борода. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240311/vybory-1932211724.html

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александр бородай, николай харитонов, федерация еврейских общин россии, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), россия