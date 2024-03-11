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Завершается прием заявок на ДЭГ и голосование через "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 11.03.2024
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00:25 11.03.2024 (обновлено: 00:26 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/golosovanie-1932203986.html
Завершается прием заявок на ДЭГ и голосование через "Мобильный избиратель"
Завершается прием заявок на ДЭГ и голосование через "Мобильный избиратель" - РИА Новости, 11.03.2024
Завершается прием заявок на ДЭГ и голосование через "Мобильный избиратель"
Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года через механизм "Мобильный... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T00:25
2024-03-11T00:26
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года через механизм "Мобильный избиратель" завершится в понедельник, 11 марта. Ранее на заседании зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в общей сложности подано более 6,4 миллиона заявлений. Из них более 2,6 миллиона - для голосования по месту нахождения через систему "Мобильный избиратель", более 3,7 миллиона - на ДЭГ. Мобильный избирательСогласно утвержденному ЦИК календарному плану мероприятий по подготовке и проведению выборов президента РФ, избиратели в электронном виде через портал "Госуслуги" могли подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с 29 января. Прием заявок завершится в 24.00 по московскому времени 11 марта. В эти же сроки граждане могут отозвать свое заявление. Кроме того, как ранее сообщали в ЦИК, для выбора удобного избирательного участка для голосования через механизм "Мобильный избиратель" в эти же сроки нужно подать заявление в территориальную комиссию или в МФЦ, или можно лично обратиться в участковую комиссию с таким заявлением до 11 марта. Механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданину РФ, обладающему активным избирательным правом на соответствующих выборах, проголосовать на любом выбранном им избирательном участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства, а также дистанционно через интернет, если дистанционное электронное голосование предусмотрено в регионе избирателя. ДЭГЗаявление на ДЭГ можно было подать в электронном виде с использованием ЕПГУ (Единого портала государственных услуг) с 00.00 по московскому времени 29 января 2024 года. Срок подачи заявления завершится в 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года. Можно отозвать старое и подать новое заявление для ДЭГ также не позднее 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года. Избиратель, который подал заявление ДЭГ и не отозвал его до 11 марта, будет исключен из списка избирателей на участке по месту жительства и не сможет получить бумажный бюллетень. Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. Как отметили в ЦИК, в 28 регионах ДЭГ будет проходить с использованием федеральной платформы, тогда как в Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, москва, пермский край, николай булаев, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Москва, Пермский край, Николай Булаев, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Политика
Завершается прием заявок на ДЭГ и голосование через "Мобильный избиратель"

Прием заявок на ДЭГ и голосование по "Мобильному избирателю" завершится 11 марта

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании на выборах президента РФ в марте 2024 года через механизм "Мобильный избиратель" завершится в понедельник, 11 марта.
Ранее на заседании зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в общей сложности подано более 6,4 миллиона заявлений. Из них более 2,6 миллиона - для голосования по месту нахождения через систему "Мобильный избиратель", более 3,7 миллиона - на ДЭГ.
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Где проголосовать на выборах президента России за рубежом
6 марта, 09:40

Мобильный избиратель

Согласно утвержденному ЦИК календарному плану мероприятий по подготовке и проведению выборов президента РФ, избиратели в электронном виде через портал "Госуслуги" могли подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения с 29 января. Прием заявок завершится в 24.00 по московскому времени 11 марта. В эти же сроки граждане могут отозвать свое заявление.
Кроме того, как ранее сообщали в ЦИК, для выбора удобного избирательного участка для голосования через механизм "Мобильный избиратель" в эти же сроки нужно подать заявление в территориальную комиссию или в МФЦ, или можно лично обратиться в участковую комиссию с таким заявлением до 11 марта.
Механизм "Мобильный избиратель" позволяет гражданину РФ, обладающему активным избирательным правом на соответствующих выборах, проголосовать на любом выбранном им избирательном участке в пределах избирательного округа (кроме муниципальных выборов) вне зависимости от места жительства, а также дистанционно через интернет, если дистанционное электронное голосование предусмотрено в регионе избирателя.
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ДЭГ

Заявление на ДЭГ можно было подать в электронном виде с использованием ЕПГУ (Единого портала государственных услуг) с 00.00 по московскому времени 29 января 2024 года. Срок подачи заявления завершится в 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года. Можно отозвать старое и подать новое заявление для ДЭГ также не позднее 24.00 по московскому времени 11 марта 2024 года. Избиратель, который подал заявление ДЭГ и не отозвал его до 11 марта, будет исключен из списка избирателей на участке по месту жительства и не сможет получить бумажный бюллетень.
Согласно ранее принятому постановлению ЦИК, ДЭГ на выборах главы государства будут использовать 29 регионов: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
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Как отметили в ЦИК, в 28 регионах ДЭГ будет проходить с использованием федеральной платформы, тогда как в Москве для дистанционного голосования используют свою информационную систему.
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