https://ria.ru/20240311/frantsiya-1932210091.html

Захарова: Париж после провала в Африке пытается "отыграться" в Закавказье

Захарова: Париж после провала в Африке пытается "отыграться" в Закавказье - РИА Новости, 11.03.2024

Захарова: Париж после провала в Африке пытается "отыграться" в Закавказье

Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном Карабахе, хотя миротворческую роль там выполнила Россия,... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T02:57

2024-03-11T02:57

2024-03-11T02:57

франция

азербайджан

париж

мария захарова

никол пашинян

себастьян лекорню

нато

евросоюз

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном Карабахе, хотя миротворческую роль там выполнила Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил с официальным визитом Францию. На совместном брифинге с армянским премьером президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает усилия по установлению справедливого и устойчивого мира на Южном Кавказе. Он напомнил, что в 2022 году в Праге Пашинян подтвердил приверженность Еревана Алма-Атинской декларации 1991 года, и подчеркнул, что Азербайджан должен развеять двусмысленность относительно территориальной целостности Армении и карт, на основе которых будут вестись работы по делимитации и демаркации границы. В программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" Захарова сказала, что, по ее ощущениям, рост активности Парижа в Кавказском регионе - "своего рода компенсация в общественно-политическом сознании" на фоне провала французской политики в Африке. По словам Захаровой, "эксперименты" Франции на Кавказе включают "как бы миротворческие усилия". "Мы же понимаем, что это к миротворчеству не имеет никакого отношения. Всю миротворческую роль даже в контексте нагорно-карабахского урегулирования как посредник взяла на себя и выполнила именно наша страна. Теперь, после того как самая сложная фаза, хочется надеяться, позади - если они, Франция как член НАТО, там вновь эти угли не начнут ворошить - вот теперь, когда вроде все самое ужасное позади, они могут там покрасоваться", - сказала Захарова. В 2023 году Ереван начал получать военную помощь от Парижа. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии была доставлена в республику через Грузию. В конце октября 2023 года министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Париж намерен продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200 (GM200), планируется подписание письма о намерениях с производителем ракетных систем MBDA относительно ПЗРК Mistral. Лекорню добавил, что Франция также будет проводить обучение армянских военных в области ПВО. В конце прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что с 2020 года по сей день руководство Франции занимает "деструктивную и провокационную" позицию по отношению к Азербайджану. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html

https://ria.ru/20240307/armenia-1931824920.html

https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html

франция

азербайджан

париж

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франция, азербайджан, париж, мария захарова, никол пашинян, себастьян лекорню, нато, евросоюз, в мире