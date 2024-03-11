В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR"
В МИД презентовали фильм "Black to USSR", посвященный связям России и Африки
© Фото : BLACK TO USSR/ВКонтактеПрезентация киноленты "Black to USSR", посвященной дружественным связям России со странами африканского континента в МИД РФ
Презентация киноленты "Black to USSR", посвященной дружественным связям России со странами африканского континента в МИД РФ
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Презентация киноленты "Black to USSR", которая посвящена дружественным связям России со странами африканского континента, прошла в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм является проектом общественного деятеля мозамбикского происхождения Дарьи де Консейсао и посвящен уходящей корнями в советскую эпоху дружбе России с африканскими странами.
В церемонии принял участие замглавы МИД РФ Михаил Богданов, который рассказал, что кинолента построена на воспоминаниях африканцев, которые ранее учились в СССР.
«
"Эти африканцы сохранили теплую память о нашей стране и советских людях, были рады поделиться этими воспоминаниями спустя десятилетия. Из их слов складывается многогранный образ традиционно дружественных российско-африканских отношений", - подчеркнул Богданов.
Он добавил, что в последние годы гуманитарное направление отношений России и Африки получило новый импульс. "Об этом свидетельствуют красноречивые цифры и факты. Сейчас в России обучаются более 34 тысяч студентов из Африки. Около 7 тысяч за счет федерального бюджета… Планируется и дальнейшее наращивание (квот - ред.) на предстоящий 2024-2025 академический год", - подчеркнул замглавы МИД.
Богданов добавил, что в ряде стран Африки в настоящее время создаются центры обучения русскому языку и образования на нем.
«
"Прорабатывается возможность организации двусторонних обменов и стажировок в целях повышения квалификации педагогов и качества образования. Ведется работа по открытию на континенте библиотек, филиалов российских образовательных организаций", - рассказал замглавы МИД.
После презентации фильма "Black to USSR" послов и представителей африканских стран угощают блинами в МИД России в первый день Масленицы, передает корреспондент РИА. К блинам гости могут добавить начинки из красной рыбы, салатов, варенья и сгущенки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-подхода после презентации фильма напомнила о традиционных узах дружбы между Россией и Африкой, о помощи российской стороны в борьбе за независимость африканских стран. "Я счастлива, что мы та страна, в которой никогда тема расизма не была той болезнью, проявлялась бы даже в малейшей степени в обществе", - отметила она.
Захарова подчеркнула также, что "африканский континент один из первых сказал решительное нет втягиванию себя в санкционную политику в отношении России".