Рейтинг@Mail.ru
В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR" - РИА Новости, 11.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/film-1932307510.html
В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR"
В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR" - РИА Новости, 11.03.2024
В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR"
Презентация киноленты "Black to USSR", которая посвящена дружественным связям России со странами африканского континента, прошла в МИД РФ, передает... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:59
2024-03-11T14:59
россия
африка
ссср
мария захарова
михаил богданов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932306060_0:439:2560:1879_1920x0_80_0_0_53dbb83f97dfb0285f5976ee06dc589b.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Презентация киноленты "Black to USSR", которая посвящена дружественным связям России со странами африканского континента, прошла в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. Фильм является проектом общественного деятеля мозамбикского происхождения Дарьи де Консейсао и посвящен уходящей корнями в советскую эпоху дружбе России с африканскими странами. В церемонии принял участие замглавы МИД РФ Михаил Богданов, который рассказал, что кинолента построена на воспоминаниях африканцев, которые ранее учились в СССР. "Эти африканцы сохранили теплую память о нашей стране и советских людях, были рады поделиться этими воспоминаниями спустя десятилетия. Из их слов складывается многогранный образ традиционно дружественных российско-африканских отношений", - подчеркнул Богданов. Он добавил, что в последние годы гуманитарное направление отношений России и Африки получило новый импульс. "Об этом свидетельствуют красноречивые цифры и факты. Сейчас в России обучаются более 34 тысяч студентов из Африки. Около 7 тысяч за счет федерального бюджета… Планируется и дальнейшее наращивание (квот - ред.) на предстоящий 2024-2025 академический год", - подчеркнул замглавы МИД. Богданов добавил, что в ряде стран Африки в настоящее время создаются центры обучения русскому языку и образования на нем. "Прорабатывается возможность организации двусторонних обменов и стажировок в целях повышения квалификации педагогов и качества образования. Ведется работа по открытию на континенте библиотек, филиалов российских образовательных организаций", - рассказал замглавы МИД. Он отметил развитие культурных связей РФ со странами Африки. "В текущем году планируется проведение комплекса мероприятий дней России… в Эфиопии и ЮАР. В планах на будущий год — Мозамбик и Танзания. В Москве готовится к открытию музей культур стран Африки", - подчеркнул Богданов. После презентации фильма "Black to USSR" послов и представителей африканских стран угощают блинами в МИД России в первый день Масленицы, передает корреспондент РИА. К блинам гости могут добавить начинки из красной рыбы, салатов, варенья и сгущенки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-подхода после презентации фильма напомнила о традиционных узах дружбы между Россией и Африкой, о помощи российской стороны в борьбе за независимость африканских стран. "Я счастлива, что мы та страна, в которой никогда тема расизма не была той болезнью, проявлялась бы даже в малейшей степени в обществе", - отметила она. Захарова подчеркнула также, что "африканский континент один из первых сказал решительное нет втягиванию себя в санкционную политику в отношении России".
https://ria.ru/20240213/ssha-1926978480.html
https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html
https://ria.ru/20240304/sssr-1930998940.html
россия
африка
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932306060_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_626fb62f3ac7932ca61fd68b379708cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, ссср, мария захарова, михаил богданов
Россия, Африка, СССР, Мария Захарова, Михаил Богданов
В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR"

В МИД презентовали фильм "Black to USSR", посвященный связям России и Африки

© Фото : BLACK TO USSR/ВКонтактеПрезентация киноленты "Black to USSR", посвященной дружественным связям России со странами африканского континента в МИД РФ
Презентация киноленты Black to USSR, посвященной дружественным связям России со странами африканского континента в МИД РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : BLACK TO USSR/ВКонтакте
Презентация киноленты "Black to USSR", посвященной дружественным связям России со странами африканского континента в МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Презентация киноленты "Black to USSR", которая посвящена дружественным связям России со странами африканского континента, прошла в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Фильм является проектом общественного деятеля мозамбикского происхождения Дарьи де Консейсао и посвящен уходящей корнями в советскую эпоху дружбе России с африканскими странами.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
США хотят скрыть правду о своих схемах в Африке, заявило посольство России
13 февраля, 02:26
В церемонии принял участие замглавы МИД РФ Михаил Богданов, который рассказал, что кинолента построена на воспоминаниях африканцев, которые ранее учились в СССР.
«
"Эти африканцы сохранили теплую память о нашей стране и советских людях, были рады поделиться этими воспоминаниями спустя десятилетия. Из их слов складывается многогранный образ традиционно дружественных российско-африканских отношений", - подчеркнул Богданов.
Он добавил, что в последние годы гуманитарное направление отношений России и Африки получило новый импульс. "Об этом свидетельствуют красноречивые цифры и факты. Сейчас в России обучаются более 34 тысяч студентов из Африки. Около 7 тысяч за счет федерального бюджета… Планируется и дальнейшее наращивание (квот - ред.) на предстоящий 2024-2025 академический год", - подчеркнул замглавы МИД.
Богданов добавил, что в ряде стран Африки в настоящее время создаются центры обучения русскому языку и образования на нем.
«
"Прорабатывается возможность организации двусторонних обменов и стажировок в целях повышения квалификации педагогов и качества образования. Ведется работа по открытию на континенте библиотек, филиалов российских образовательных организаций", - рассказал замглавы МИД.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России удалось заглушить риторику США в странах Африки, заявили в AFRICOM
7 марта, 23:12
Он отметил развитие культурных связей РФ со странами Африки. "В текущем году планируется проведение комплекса мероприятий дней России… в Эфиопии и ЮАР. В планах на будущий год — Мозамбик и Танзания. В Москве готовится к открытию музей культур стран Африки", - подчеркнул Богданов.
После презентации фильма "Black to USSR" послов и представителей африканских стран угощают блинами в МИД России в первый день Масленицы, передает корреспондент РИА. К блинам гости могут добавить начинки из красной рыбы, салатов, варенья и сгущенки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-подхода после презентации фильма напомнила о традиционных узах дружбы между Россией и Африкой, о помощи российской стороны в борьбе за независимость африканских стран. "Я счастлива, что мы та страна, в которой никогда тема расизма не была той болезнью, проявлялась бы даже в малейшей степени в обществе", - отметила она.
Захарова подчеркнула также, что "африканский континент один из первых сказал решительное нет втягиванию себя в санкционную политику в отношении России".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Возродить СССР в прежнем виде нельзя, заявил Медведев
4 марта, 13:10
 
РоссияАфрикаСССРМария ЗахароваМихаил Богданов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала