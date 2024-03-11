https://ria.ru/20240311/film-1932307510.html

В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR"

В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR" - РИА Новости, 11.03.2024

В МИД России прошла презентация фильма "Black to USSR"

Презентация киноленты "Black to USSR", которая посвящена дружественным связям России со странами африканского континента, прошла в МИД РФ, передает... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:59

2024-03-11T14:59

2024-03-11T14:59

россия

африка

ссср

мария захарова

михаил богданов

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Презентация киноленты "Black to USSR", которая посвящена дружественным связям России со странами африканского континента, прошла в МИД РФ, передает корреспондент РИА Новости. Фильм является проектом общественного деятеля мозамбикского происхождения Дарьи де Консейсао и посвящен уходящей корнями в советскую эпоху дружбе России с африканскими странами. В церемонии принял участие замглавы МИД РФ Михаил Богданов, который рассказал, что кинолента построена на воспоминаниях африканцев, которые ранее учились в СССР. "Эти африканцы сохранили теплую память о нашей стране и советских людях, были рады поделиться этими воспоминаниями спустя десятилетия. Из их слов складывается многогранный образ традиционно дружественных российско-африканских отношений", - подчеркнул Богданов. Он добавил, что в последние годы гуманитарное направление отношений России и Африки получило новый импульс. "Об этом свидетельствуют красноречивые цифры и факты. Сейчас в России обучаются более 34 тысяч студентов из Африки. Около 7 тысяч за счет федерального бюджета… Планируется и дальнейшее наращивание (квот - ред.) на предстоящий 2024-2025 академический год", - подчеркнул замглавы МИД. Богданов добавил, что в ряде стран Африки в настоящее время создаются центры обучения русскому языку и образования на нем. "Прорабатывается возможность организации двусторонних обменов и стажировок в целях повышения квалификации педагогов и качества образования. Ведется работа по открытию на континенте библиотек, филиалов российских образовательных организаций", - рассказал замглавы МИД. Он отметил развитие культурных связей РФ со странами Африки. "В текущем году планируется проведение комплекса мероприятий дней России… в Эфиопии и ЮАР. В планах на будущий год — Мозамбик и Танзания. В Москве готовится к открытию музей культур стран Африки", - подчеркнул Богданов. После презентации фильма "Black to USSR" послов и представителей африканских стран угощают блинами в МИД России в первый день Масленицы, передает корреспондент РИА. К блинам гости могут добавить начинки из красной рыбы, салатов, варенья и сгущенки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-подхода после презентации фильма напомнила о традиционных узах дружбы между Россией и Африкой, о помощи российской стороны в борьбе за независимость африканских стран. "Я счастлива, что мы та страна, в которой никогда тема расизма не была той болезнью, проявлялась бы даже в малейшей степени в обществе", - отметила она. Захарова подчеркнула также, что "африканский континент один из первых сказал решительное нет втягиванию себя в санкционную политику в отношении России".

https://ria.ru/20240213/ssha-1926978480.html

https://ria.ru/20240307/ritorika-1931842502.html

https://ria.ru/20240304/sssr-1930998940.html

россия

африка

ссср

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россия, африка, ссср, мария захарова, михаил богданов