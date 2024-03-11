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Власти Франции идут к обществу войны, заявил Филиппо - РИА Новости, 11.03.2024
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10:12 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/filippo-1932237507.html
Власти Франции идут к обществу войны, заявил Филиппо
Власти Франции идут к обществу войны, заявил Филиппо - РИА Новости, 11.03.2024
Власти Франции идут к обществу войны, заявил Филиппо
Власти Франции идут не к военной экономике, нацеленной на наращивание военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T10:12
2024-03-11T10:12
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Власти Франции идут не к военной экономике, нацеленной на наращивание военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой", заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо. В последние месяцы президент Франции Эммануэль Макрон все чаще говорит о переходе к "экономике войны", указывая на необходимость производить быстрее и делать больше вооружений на территории Франции, чтобы добиться суверенитета в сфере обороны, а также поставлять больше вооружений Украине. "Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об "обществе войны": необходимо контролировать информацию, социальные сети, дискуссии в обществе, что можно говорить и что нельзя. А также риторику: может быть лишь один источник информации, лишь одна версия событий на Украине. Одно единственное объяснение", - сказал Филиппо. Так, по словам министра обороны Себастьяна Лекорню, до начала конфликта на Украине французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы Caesar в месяц, но в условиях "экономики войны" предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Однако Филиппо считает, что это лишь способ контролировать общество и оправдать цензуру, например, недавнее закрытие ряда телеграм-каналов за их позицию по украинскому конфликту. "Сегодня французские заводы не получили нового инвестирования. Мы перешли к форме общества войны. Людей надо заставить думать, что мы постоянно находимся в опасности, чтобы они боялись. Насаждать страх и готовить к идее, что завтра, возможно, война будет здесь", - добавил он. Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил РИА Новости, что подготовка западного общественного мнения к тому, что Россия является "противником", безответственна и призвана оправдать накачивание военных бюджетов. В интервью агентству директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
https://ria.ru/20240310/frantsiya-1932156172.html
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в мире, россия, франция, флориан филиппо, эммануэль макрон, себастьян лекорню, нато
В мире, Россия, Франция, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Себастьян Лекорню, НАТО
Власти Франции идут к обществу войны, заявил Филиппо

Лидер партии "Патриоты": Франция идет не к военной экономике, а к обществу войны

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Французский политик Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 мар – РИА Новости. Власти Франции идут не к военной экономике, нацеленной на наращивание военного производства, а к полноценному "обществу войны", держа людей в страхе перед "внешней угрозой", заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент, политик Флориан Филиппо.
В последние месяцы президент Франции Эммануэль Макрон все чаще говорит о переходе к "экономике войны", указывая на необходимость производить быстрее и делать больше вооружений на территории Франции, чтобы добиться суверенитета в сфере обороны, а также поставлять больше вооружений Украине.
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"Они говорят, что это способ нарастить военное производство. Но, на мой взгляд, подразумевают нечто более глобальное. Они, скорее, должны говорить об "обществе войны": необходимо контролировать информацию, социальные сети, дискуссии в обществе, что можно говорить и что нельзя. А также риторику: может быть лишь один источник информации, лишь одна версия событий на Украине. Одно единственное объяснение", - сказал Филиппо.
Так, по словам министра обороны Себастьяна Лекорню, до начала конфликта на Украине французская оборонная компания Nexter изготавливала по две гаубицы Caesar в месяц, но в условиях "экономики войны" предприятие увеличило темпы и теперь производит по 4-6 единиц оружия в месяц. Однако Филиппо считает, что это лишь способ контролировать общество и оправдать цензуру, например, недавнее закрытие ряда телеграм-каналов за их позицию по украинскому конфликту.
"Сегодня французские заводы не получили нового инвестирования. Мы перешли к форме общества войны. Людей надо заставить думать, что мы постоянно находимся в опасности, чтобы они боялись. Насаждать страх и готовить к идее, что завтра, возможно, война будет здесь", - добавил он.
Ранее посол РФ в Париже Алексей Мешков заявил РИА Новости, что подготовка западного общественного мнения к тому, что Россия является "противником", безответственна и призвана оправдать накачивание военных бюджетов. В интервью агентству директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России.
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В миреРоссияФранцияФлориан ФилиппоЭммануэль МакронСебастьян ЛекорнюНАТО
 
 
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