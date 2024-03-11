https://ria.ru/20240311/evropa-1932206261.html

Орбан призвал страны Европы развивать армии и не рассчитывать на США

Орбан призвал страны Европы развивать армии и не рассчитывать на США - РИА Новости, 11.03.2024

Орбан призвал страны Европы развивать армии и не рассчитывать на США

Страны Европы должны выделять деньги на развитие армии и вооружение, потому что США не станут вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность, заявил... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T01:13

2024-03-11T01:13

2024-03-11T01:13

европа

сша

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 11 мар - РИА Новости. Страны Европы должны выделять деньги на развитие армии и вооружение, потому что США не станут вместо европейцев оплачивать их счета за безопасность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Надо принять к сведению, что пришло новое время вооружения в Европе. Американцы не будут вместо нас оплачивать счета за безопасность. Всем европейским странам надо внести свой вклад, в том числе в финансовом отношении. Надо располагать собственной армией, своей техникой и быть готовыми защитить родину или внести свой вклад в общий военный потенциал в альянсе", - заявил Орбан в интервью телеканалу М1. Он напомнил слова экс-президента США Дональда Трампа, который еще в 2016 году говорил, что "не хочет финансировать безопасность Европы вместо европейцев", и те должны или сами финансировать армию и закупать технику, или платить "цену за безопасность американцам". "Все европейские страны должны иметь свою собственную армию и технику, и мы должны быть в состоянии защитить собственную страну или внести свой вклад в общий военный потенциал в альянсе", - сказал Орбан. По его словам, "это большое бремя" и Венгрии самой тяжело доставать деньги на модернизацию армии, однако с началом конфликта на Украине стало понятно, что "прошло время", когда из бюджета можно было выделять на оборону небольшие объемы. Ранее Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны.

https://ria.ru/20240310/orban-1932199402.html

https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html

https://ria.ru/20240310/sikorskiy-1932150499.html

европа

сша

венгрия

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европа, сша, венгрия, виктор орбан, дональд трамп, в мире