Россия опустилась на третье место по экспорту оружия, сообщили в SIPRI
SIPRI: Россия стала третьим по величине экспортером оружия после США и Франции
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия стала третьим по величине экспортером оружия после США и Франции в период с 2019 по 2023 годы, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).
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"Россия впервые стала третьим крупнейшим экспортером оружия, уступив вторую позицию Франции", - говорится в отчете SIPRI.
Экспорт российского оружия, по данным исследователей, упал на 53% в пятилетку с 2019 по 2023 годы по сравнению с аналогичным периодом с 2014 по 2018 годы. Если в 2019 году Россия экспортировала вооружения в 31 страну, то в 2023 году – в 12 стран. Главным импортером российских вооружений стал регион Азии и Океании – 68% от российского экспорта, за которым следуют Индия – 34% и Китай – 21%.
Как сообщил ранее РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев, сегодня около 50% портфеля заказов компании составляют страны Ближнего Востока и Северной Африки. Михеев отметил, что сам портфель заказов "Рособоронэкпорта" сегодня составляет рекордную за последние 23 года сумму более 55 миллиардов долларов.