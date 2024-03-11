https://ria.ru/20240311/eksport_vooruzheniya-1932213573.html

Россия опустилась на третье место по экспорту оружия, сообщили в SIPRI

Россия опустилась на третье место по экспорту оружия, сообщили в SIPRI - РИА Новости, 11.03.2024

Россия опустилась на третье место по экспорту оружия, сообщили в SIPRI

Россия стала третьим по величине экспортером оружия после США и Франции в период с 2019 по 2023 годы, сообщает Стокгольмский международный институт исследования РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T04:57

2024-03-11T04:57

2024-03-11T05:26

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сша

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия стала третьим по величине экспортером оружия после США и Франции в период с 2019 по 2023 годы, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI)."Россия впервые стала третьим крупнейшим экспортером оружия, уступив вторую позицию Франции", - говорится в отчете SIPRI.Экспорт российского оружия, по данным исследователей, упал на 53% в пятилетку с 2019 по 2023 годы по сравнению с аналогичным периодом с 2014 по 2018 годы. Если в 2019 году Россия экспортировала вооружения в 31 страну, то в 2023 году – в 12 стран. Главным импортером российских вооружений стал регион Азии и Океании – 68% от российского экспорта, за которым следуют Индия – 34% и Китай – 21%.Как сообщил ранее РИА Новости генеральный директор "Рособороэкспорта" (РОЭ) Александр Михеев, сегодня около 50% портфеля заказов компании составляют страны Ближнего Востока и Северной Африки. Михеев отметил, что сам портфель заказов "Рособоронэкпорта" сегодня составляет рекордную за последние 23 года сумму более 55 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html

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россия, сша, франция