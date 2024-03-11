https://ria.ru/20240311/egipet-1932335708.html

АТОР: возможны временные изменения при полетах из России в Египет

АТОР: возможны временные изменения при полетах из России в Египет - РИА Новости, 11.03.2024

АТОР: возможны временные изменения при полетах из России в Египет

Клиенты туроператоров PegasTouristik и Coral Travel в ближайшее время будут летать из России в Египет с технической посадкой в Анталье, сообщает АТОР. Изменение РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:09

2024-03-11T17:09

2024-03-11T17:09

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Клиенты туроператоров PegasTouristik и Coral Travel в ближайшее время будут летать из России в Египет с технической посадкой в Анталье, сообщает АТОР. Изменение полетной программы временное, отмечают участники рынка. Перелет будет совершать компания Southwind до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика Air Cairo. Именно от должен был доставлять путешественников на курорты Красного моря.Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, багаж не выгружается, пояснили эксперты ассоциации.При возвращении в Россию также предусмотрена короткая остановка на турецком курорте.Все выключено. Где пройти детокс и ретрит, отдохнуть от соцсетей и найти себя

https://ria.ru/20240311/detoks-1931484114.html

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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