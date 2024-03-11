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АТОР: возможны временные изменения при полетах из России в Египет - РИА Новости, 11.03.2024
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Туризм
 
17:09 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/egipet-1932335708.html
АТОР: возможны временные изменения при полетах из России в Египет
АТОР: возможны временные изменения при полетах из России в Египет - РИА Новости, 11.03.2024
АТОР: возможны временные изменения при полетах из России в Египет
Клиенты туроператоров PegasTouristik и Coral Travel в ближайшее время будут летать из России в Египет с технической посадкой в Анталье, сообщает АТОР. Изменение РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T17:09
2024-03-11T17:09
туризм
туризм
новости - туризм
проблемы - туризм
египет
турция
coral travel
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Клиенты туроператоров PegasTouristik и Coral Travel в ближайшее время будут летать из России в Египет с технической посадкой в Анталье, сообщает АТОР. Изменение полетной программы временное, отмечают участники рынка. Перелет будет совершать компания Southwind до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика Air Cairo. Именно от должен был доставлять путешественников на курорты Красного моря.Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, багаж не выгружается, пояснили эксперты ассоциации.При возвращении в Россию также предусмотрена короткая остановка на турецком курорте.Все выключено. Где пройти детокс и ретрит, отдохнуть от соцсетей и найти себя
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египет
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анталья (провинция)
хургада
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Проблемы - Туризм, Египет, Турция, Coral Travel, Ассоциация туроператоров России (АТОР), авиарейсы, Отдых на море, Туры, неполадки, Анталья (провинция), Курорт, туристы, Хургада, Шарм-эш-Шейх
АТОР: возможны временные изменения при полетах из России в Египет

АТОР: возможны временные изменения при полетах в Египет до устранения неполадок

© iStock.com / Oleh_SlobodeniukВид на пирамиды Гизы
Вид на пирамиды Гизы - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© iStock.com / Oleh_Slobodeniuk
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Клиенты туроператоров PegasTouristik и Coral Travel в ближайшее время будут летать из России в Египет с технической посадкой в Анталье, сообщает АТОР. Изменение полетной программы временное, отмечают участники рынка. Перелет будет совершать компания Southwind до устранения неполадок со стороны египетского перевозчика Air Cairo. Именно от должен был доставлять путешественников на курорты Красного моря.
Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, багаж не выгружается, пояснили эксперты ассоциации.
При возвращении в Россию также предусмотрена короткая остановка на турецком курорте.
Психика человека в пространстве и времени - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Перезагрузка: где пройти детокс, ретрит, отдохнуть от соцсетей и найти себя
03:30
Все выключено. Где пройти детокс и ретрит, отдохнуть от соцсетей и найти себя
 
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