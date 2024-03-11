https://ria.ru/20240311/dtp-1932319126.html

В ДТП под Пермью погиб пациент скорой помощи

В ДТП под Пермью погиб пациент скорой помощи - РИА Новости, 11.03.2024

В ДТП под Пермью погиб пациент скорой помощи

Четыре человека пострадали и один скончался при столкновении BMW и скорой помощи в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в краевой полиции. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:46

2024-03-11T15:46

2024-03-11T16:03

происшествия

авто

соликамск

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали и один скончался при столкновении BMW и скорой помощи в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в краевой полиции. По данным ведомства, 10 марта в Соликамске на улице Всеобуча седан BMW врезался в двигавшуюся впереди машину скорой медицинской помощи. Предварительно установлено, что водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию и был пьян. "В результате ДТП оба водителя и два пассажира УАЗ с травмами госпитализированы в медучреждение. Еще один пассажир, находящийся в автомобиле скорой помощи, скончался на месте. По данному факту в ОМВД округа зарегистрирован материал проверки", - рассказали в ведомстве. По фото и видео с места ДТП видно, что машина скорой после столкновения опрокинулась на бок, у иномарки сильно смята передняя часть.

https://ria.ru/20240220/proverka-1928371715.html

https://ria.ru/20231124/mvd-1911488580.html

соликамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, соликамск, ульяновский автомобильный завод (уаз)