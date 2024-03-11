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В ДТП под Пермью погиб пациент скорой помощи - РИА Новости, 11.03.2024
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15:46 11.03.2024 (обновлено: 16:03 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/dtp-1932319126.html
В ДТП под Пермью погиб пациент скорой помощи
В ДТП под Пермью погиб пациент скорой помощи - РИА Новости, 11.03.2024
В ДТП под Пермью погиб пациент скорой помощи
Четыре человека пострадали и один скончался при столкновении BMW и скорой помощи в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в краевой полиции. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:46
2024-03-11T16:03
происшествия
авто
соликамск
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали и один скончался при столкновении BMW и скорой помощи в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в краевой полиции. По данным ведомства, 10 марта в Соликамске на улице Всеобуча седан BMW врезался в двигавшуюся впереди машину скорой медицинской помощи. Предварительно установлено, что водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию и был пьян. "В результате ДТП оба водителя и два пассажира УАЗ с травмами госпитализированы в медучреждение. Еще один пассажир, находящийся в автомобиле скорой помощи, скончался на месте. По данному факту в ОМВД округа зарегистрирован материал проверки", - рассказали в ведомстве. По фото и видео с места ДТП видно, что машина скорой после столкновения опрокинулась на бок, у иномарки сильно смята передняя часть.
https://ria.ru/20240220/proverka-1928371715.html
https://ria.ru/20231124/mvd-1911488580.html
соликамск
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происшествия, авто, соликамск, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Происшествия, Авто, Соликамск, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
В ДТП под Пермью погиб пациент скорой помощи

В ДТП в Соликамске погиб пациент скорой помощи, четыре человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 11 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали и один скончался при столкновении BMW и скорой помощи в пермском Соликамске, сообщили РИА Новости в краевой полиции.
По данным ведомства, 10 марта в Соликамске на улице Всеобуча седан BMW врезался в двигавшуюся впереди машину скорой медицинской помощи. Предварительно установлено, что водитель иномарки не соблюдал безопасную дистанцию и был пьян.
ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи в Чите. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
СК начал проверку после ДТП со скорой помощью в Чите
20 февраля, 07:42
"В результате ДТП оба водителя и два пассажира УАЗ с травмами госпитализированы в медучреждение. Еще один пассажир, находящийся в автомобиле скорой помощи, скончался на месте. По данному факту в ОМВД округа зарегистрирован материал проверки", - рассказали в ведомстве.
По фото и видео с места ДТП видно, что машина скорой после столкновения опрокинулась на бок, у иномарки сильно смята передняя часть.
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Промышленновском районе Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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