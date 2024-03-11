https://ria.ru/20240311/dron-1932251859.html
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 11.03.2024
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:11
2024-03-11T11:11
2024-03-11T11:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
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происшествия
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украина
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Одиннадцатого марта около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240310/vsu-1932116042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Над Белгородской областью сбили украинский дрон
Минобороны: ПВО сбила над Белгородской областью украинский БПЛА самолетного типа
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого марта около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.
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