https://ria.ru/20240311/dron-1932251859.html

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Над Белгородской областью сбили украинский дрон - РИА Новости, 11.03.2024

Над Белгородской областью сбили украинский дрон

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.03.2024

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2024-03-11T11:11

2024-03-11T11:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Одиннадцатого марта около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240310/vsu-1932116042.html

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Кирилл Волков

белгородская область, россия, происшествия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина