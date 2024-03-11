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Бойцы ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html
Бойцы ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ
Бойцы ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ - РИА Новости, 11.03.2024
Бойцы ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ
Расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил лодки с десантом ВСУ, планировавшим пересечь Днепр, сообщили журналистам в РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:08
2024-03-11T05:08
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил лодки с десантом ВСУ, планировавшим пересечь Днепр, сообщили журналистам в Минобороны России. "Десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным целям как у правого берега Днепра, находящегося под контролем украинских формирований, так и непосредственно на воде", - сообщили в МО РФ. По данным Минобороны, корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника, который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. "Точным огнем по заданным координатам разведанных целей и пристрелянным участкам местности на воде были уничтожены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с десантом ВСУ у правого берега Днепра, готовившихся к отплытию", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240308/spetsoperatsiya-1931855485.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Бойцы ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ

Артиллеристы соединения ВДВ уничтожили на Днепре лодки с десантом ВСУ

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военные отплывают от берега реки Днепр в Херсонской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Расчеты артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожил лодки с десантом ВСУ, планировавшим пересечь Днепр, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным целям как у правого берега Днепра, находящегося под контролем украинских формирований, так и непосредственно на воде", - сообщили в МО РФ.
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По данным Минобороны, корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотника, который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
"Точным огнем по заданным координатам разведанных целей и пристрелянным участкам местности на воде были уничтожены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с десантом ВСУ у правого берега Днепра, готовившихся к отплытию", - пояснили в МО РФ.
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