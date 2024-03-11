https://ria.ru/20240311/dializ-1932228258.html

В Минздраве рассказали о запасе препаратов для пациентов

В Минздраве рассказали о запасе препаратов для пациентов - РИА Новости, 11.03.2024

В Минздраве рассказали о запасе препаратов для пациентов

Запасов препарата с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который необходим пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев, последний раз в гражданский РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:01

2024-03-11T09:01

2024-03-11T09:01

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запасов препарата с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который необходим пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев, последний раз в гражданский оборот его выпускали 29 февраля 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Известия" сообщила, что в 58 регионах России из аптек пропал необходимый людям на диализе препарат "Калимейт" (действующее вещество кальция полистиролсульфонат), а также в 72 регионах пациенты не могут найти гормональные препараты с действующим веществом флудрокортизон, который улучшает функцию надпочечников. "В настоящее время обеспеченность субъектов Российской Федерации лекарственным препаратом с МНН (международным непатентованным наименованием - ред.) кальция полистиролсульфонат, по данным ФГИС МДЛП (государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов – ред.), составляет 10 месяцев", - говорится в сообщении. Последняя дата выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата "Калимейт" была осуществлена 29 февраля 2024 года, уточнили в пресс-службе. Кроме того, на территории России зарегистрирован, внесен в Государственный реестр лекарственных средств и разрешен к медицинскому применению препарат с международным непатентованным наименованием флудрокортизон в лекарственной форме таблетки под торговыми наименованиями "Кортинефф" и "Зифлукорт", отметили в Минздраве. Последний выпуск в гражданский оборот препарата "Зифлукорт" был осуществлен в сентябре 2023 года, а в феврале 2024 года на препарат была перерегистрирована предельная отпускная цена, пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20240228/lekarstva-1930021546.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)