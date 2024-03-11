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В Минздраве рассказали о запасе препаратов для пациентов - РИА Новости, 11.03.2024
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09:01 11.03.2024
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В Минздраве рассказали о запасе препаратов для пациентов
В Минздраве рассказали о запасе препаратов для пациентов - РИА Новости, 11.03.2024
В Минздраве рассказали о запасе препаратов для пациентов
Запасов препарата с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который необходим пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев, последний раз в гражданский РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:01
2024-03-11T09:01
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запасов препарата с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который необходим пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев, последний раз в гражданский оборот его выпускали 29 февраля 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Ранее газета "Известия" сообщила, что в 58 регионах России из аптек пропал необходимый людям на диализе препарат "Калимейт" (действующее вещество кальция полистиролсульфонат), а также в 72 регионах пациенты не могут найти гормональные препараты с действующим веществом флудрокортизон, который улучшает функцию надпочечников. "В настоящее время обеспеченность субъектов Российской Федерации лекарственным препаратом с МНН (международным непатентованным наименованием - ред.) кальция полистиролсульфонат, по данным ФГИС МДЛП (государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов – ред.), составляет 10 месяцев", - говорится в сообщении. Последняя дата выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата "Калимейт" была осуществлена 29 февраля 2024 года, уточнили в пресс-службе. Кроме того, на территории России зарегистрирован, внесен в Государственный реестр лекарственных средств и разрешен к медицинскому применению препарат с международным непатентованным наименованием флудрокортизон в лекарственной форме таблетки под торговыми наименованиями "Кортинефф" и "Зифлукорт", отметили в Минздраве. Последний выпуск в гражданский оборот препарата "Зифлукорт" был осуществлен в сентябре 2023 года, а в феврале 2024 года на препарат была перерегистрирована предельная отпускная цена, пояснили в министерстве.
https://ria.ru/20240228/lekarstva-1930021546.html
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В Минздраве рассказали о запасе препаратов для пациентов

Минздраве: запаса препаратов для пациентов на диализе хватит на десять месяцев

© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкПациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре
Пациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Пациент проходит медицинскую процедуру в диализном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Запасов препарата с действующим веществом кальция полистиролсульфонат, который необходим пациентам на диализе, хватит на 10 месяцев, последний раз в гражданский оборот его выпускали 29 февраля 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
Ранее газета "Известия" сообщила, что в 58 регионах России из аптек пропал необходимый людям на диализе препарат "Калимейт" (действующее вещество кальция полистиролсульфонат), а также в 72 регионах пациенты не могут найти гормональные препараты с действующим веществом флудрокортизон, который улучшает функцию надпочечников.
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"В настоящее время обеспеченность субъектов Российской Федерации лекарственным препаратом с МНН (международным непатентованным наименованием - ред.) кальция полистиролсульфонат, по данным ФГИС МДЛП (государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов – ред.), составляет 10 месяцев", - говорится в сообщении.
Последняя дата выпуска в гражданский оборот лекарственного препарата "Калимейт" была осуществлена 29 февраля 2024 года, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, на территории России зарегистрирован, внесен в Государственный реестр лекарственных средств и разрешен к медицинскому применению препарат с международным непатентованным наименованием флудрокортизон в лекарственной форме таблетки под торговыми наименованиями "Кортинефф" и "Зифлукорт", отметили в Минздраве.
Последний выпуск в гражданский оборот препарата "Зифлукорт" был осуществлен в сентябре 2023 года, а в феврале 2024 года на препарат была перерегистрирована предельная отпускная цена, пояснили в министерстве.
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ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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