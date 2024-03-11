https://ria.ru/20240311/deti-1932382859.html

В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно

В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно - РИА Новости, 11.03.2024

В Киеве признали, что вернувшиеся из России дети стремятся уехать обратно

Вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно, сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:19

2024-03-11T21:19

2024-03-11T21:26

россия

украина

киев

мария львова-белова

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно, сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телеканала "Киев 24". "Дети, которые вернулись (из России. — Прим. ред.) на Украину стремятся уехать обратно в Россию. Потому что там для них были созданы лучшие условия, они видят себя там лучше реализуемыми", — отметил он.Павличенко также признал, что это серьезная проблема для Киева, так как вернувшиеся дети нуждаются в постоянном внимании и помощи, чтобы адаптироваться к жизни на Украине. По его словам, их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества.Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в феврале сообщала, что в рамках работы по воссоединению семей 11 детей из Запорожской области, Мариуполя, Луганска, Симферополя и Красноярска уже встретились со своими близкими с Украины или будут переданы родственникам в ближайшее время.

https://ria.ru/20240219/deti-1928194769.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, мария львова-белова