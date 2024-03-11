https://ria.ru/20240311/chinovniki-1932339563.html

Комиссия по гостайне будет принимать решения о выезде чиновников за границу

Комиссия по гостайне будет принимать решения о выезде чиновников за границу - РИА Новости, 11.03.2024

Комиссия по гостайне будет принимать решения о выезде чиновников за границу

Межведомственная комиссия по защите государственной тайны будет решать вопросы ограничения права на выезд из России чиновников, занимавших высокие должности и... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T17:18

2024-03-11T17:18

2024-03-11T17:18

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны будет решать вопросы ограничения права на выезд из России чиновников, занимавших высокие должности и при этом бывших допущенными к гостайне - это предусмотрено указом президента РФ Владимира Путина, опубликованным на официальном портале правовой информации. Согласно указу, полномочия комиссии расширяются - теперь она также принимает "решения об ограничении права на выезд из РФ лиц, замещавших должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне". Согласно этому перечню должностей, к ним относятся должности премьер-министра и вице-премьеров РФ, федеральных министров, генпрокурора, руководителя администрации президента, зампредседателя Совета безопасности РФ, секретаря Совбеза, руководителя аппарата правительства РФ, председателя Следственного комитета, председателя Центризбиркома, главы Счетной палаты и его зама, главы Центробанка, аудитора Счетной палаты, главы Российской академии наук, глав федеральных служб и агентств, глав регионов РФ, уполномоченного по правам человека в РФ, а также руководителя организации, наделенной полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны является коллегиальным органом, координирующим деятельность федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ по защите государственной тайны. Руководство комиссией осуществляет президент России.

https://ria.ru/20230313/gostayna-1857575486.html

https://ria.ru/20230803/avto-1887957754.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин