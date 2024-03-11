https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932383276.html
США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов
США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов - РИА Новости, 11.03.2024
США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов
США хотят потратить 52 миллиона долларов на "укрепление" демократии и экономики Армении, сообщили в понедельник в государственном департаменте. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:21
2024-03-11T21:21
2024-03-11T21:28
в мире
армения
россия
сша
сергей лавров
одкб
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897865633_0:2:1281:722_1920x0_80_0_0_6d825fd58da767a7e8bdd968c30833ec.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США хотят потратить 52 миллиона долларов на "укрепление" демократии и экономики Армении, сообщили в понедельник в государственном департаменте. "По вопросу Армении, - бюджет предполагает 52 миллиона долларов", - сообщила представитель госдепа журналистам на вопрос о планируемой сумме затрат на "укрепление экономики и демократии в Армении". В январе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, а также отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".
https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932378470.html
армения
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897865633_1:0:1213:909_1920x0_80_0_0_0dcfaaad765c77a323f3a79f7973e11c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, россия, сша, сергей лавров, одкб, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, США, Сергей Лавров, ОДКБ, Евразийский экономический союз
США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов
США хотят потратить $52 млн на "укрепление демократии и экономики" Армении