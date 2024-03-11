https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932383276.html

США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов

США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов - РИА Новости, 11.03.2024

США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов

США хотят потратить 52 миллиона долларов на "укрепление" демократии и экономики Армении, сообщили в понедельник в государственном департаменте. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T21:21

2024-03-11T21:21

2024-03-11T21:28

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евразийский экономический союз

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США хотят потратить 52 миллиона долларов на "укрепление" демократии и экономики Армении, сообщили в понедельник в государственном департаменте. "По вопросу Армении, - бюджет предполагает 52 миллиона долларов", - сообщила представитель госдепа журналистам на вопрос о планируемой сумме затрат на "укрепление экономики и демократии в Армении". В январе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, а также отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".

https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932378470.html

армения

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, россия, сша, сергей лавров, одкб, евразийский экономический союз