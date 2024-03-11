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США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов - РИА Новости, 11.03.2024
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21:21 11.03.2024 (обновлено: 21:28 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932383276.html
США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов
США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов - РИА Новости, 11.03.2024
США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов
США хотят потратить 52 миллиона долларов на "укрепление" демократии и экономики Армении, сообщили в понедельник в государственном департаменте. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T21:21
2024-03-11T21:28
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США хотят потратить 52 миллиона долларов на "укрепление" демократии и экономики Армении, сообщили в понедельник в государственном департаменте. "По вопросу Армении, - бюджет предполагает 52 миллиона долларов", - сообщила представитель госдепа журналистам на вопрос о планируемой сумме затрат на "укрепление экономики и демократии в Армении". В январе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, а также отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".
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в мире, армения, россия, сша, сергей лавров, одкб, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, США, Сергей Лавров, ОДКБ, Евразийский экономический союз
США хотят выделить Армении 52 миллиона долларов

США хотят потратить $52 млн на "укрепление демократии и экономики" Армении

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. США хотят потратить 52 миллиона долларов на "укрепление" демократии и экономики Армении, сообщили в понедельник в государственном департаменте.
«
"По вопросу Армении, - бюджет предполагает 52 миллиона долларов", - сообщила представитель госдепа журналистам на вопрос о планируемой сумме затрат на "укрепление экономики и демократии в Армении".
В январе глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, а также отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".
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В миреАрменияРоссияСШАСергей ЛавровОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
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