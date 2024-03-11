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В Госдуме назвали заявление Буданова* о Крыме обреченной пиар-акцией - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:11 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/budanov-1932323283.html
В Госдуме назвали заявление Буданова* о Крыме обреченной пиар-акцией
В Госдуме назвали заявление Буданова* о Крыме обреченной пиар-акцией - РИА Новости, 11.03.2024
В Госдуме назвали заявление Буданова* о Крыме обреченной пиар-акцией
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что анонсируемая украинской военной разведкой "серьезная... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T16:11
2024-03-11T16:11
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий белик
госдума рф
оон
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что анонсируемая украинской военной разведкой "серьезная операция" в Крыму обречена. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции " в российском Крыму. "Буданов* перестает быть оригинальным в своих заявлениях. При этом он умалчивает, что под так называемой "серьезной операцией" речь идет о самоубийственной мясной высадке на крымское побережье лишь для того, что впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной. А затем быстро унести ноги, если повезет. Это, скорее, пиар, а не серьезные боестолкновения, но и эта пиар-акция украинских боевиков обречена", - сказал Белик. По его словам, Буданов* уже неоднократно заявлял о готовности взять Крым, но прославился лишь диверсионными акциями, а не тактическими победами. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240303/ukraina-1930870881.html
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россия, украина, дмитрий белик, госдума рф, оон, владимир путин, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Белик, Госдума РФ, ООН, Владимир Путин, Киев
В Госдуме назвали заявление Буданова* о Крыме обреченной пиар-акцией

Белик: анонсированная Киевом серьезная операция в Крыму — обреченная пиар-акция

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил РИА Новости, что анонсируемая украинской военной разведкой "серьезная операция" в Крыму обречена.
Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил о подготовке "серьезной операции " в российском Крыму.
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"Буданов* перестает быть оригинальным в своих заявлениях. При этом он умалчивает, что под так называемой "серьезной операцией" речь идет о самоубийственной мясной высадке на крымское побережье лишь для того, что впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной. А затем быстро унести ноги, если повезет. Это, скорее, пиар, а не серьезные боестолкновения, но и эта пиар-акция украинских боевиков обречена", - сказал Белик.
По его словам, Буданов* уже неоднократно заявлял о готовности взять Крым, но прославился лишь диверсионными акциями, а не тактическими победами.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Внесен в список террористов и экстремистов
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий БеликГосдума РФООНВладимир ПутинКиев
 
 
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