https://ria.ru/20240311/borschevik-1932218615.html

Ученые на Камчатке ищут способы борьбы с борщевиком Сосновского

Ученые на Камчатке ищут способы борьбы с борщевиком Сосновского - РИА Новости, 11.03.2024

Ученые на Камчатке ищут способы борьбы с борщевиком Сосновского

Ученые Камчатского университета имени Витуса Беринга приступили к исследованию инвазионных видов растений, в том числе борщевика Сосновского, для выработки мер... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T06:47

2024-03-11T06:47

2024-03-11T07:19

наука

витус беринг

госдума рф

камчатка

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 мар – РИА Новости. Ученые Камчатского университета имени Витуса Беринга приступили к исследованию инвазионных видов растений, в том числе борщевика Сосновского, для выработки мер борьбы с ними, сообщила пресс-служба университета. "Проект реализуется в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты". Исследование направлено на выявление разнообразия чужеродных видов растений, установления путей и механизмов их проникновения на территорию региона. Данные помогут сформировать необходимые знания для разработки сдерживающих мер, особенно для таких видов растений, как борщевик Сосновского", - цитирует пресс-служба руководителя исследований Михаила Кожина. Кроме того, будет проведена развернутая оценка влияния таких растений на природные экосистемы, среду обитания человека, так как некоторые завезенные растения, например борщевик Сосновского, не только захватывают незанятые территории, но и уничтожают растения, которые исконно живут на Камчатке. При этом ученые полагают, что помощниками распространения инвазионных видов по полуострову являются в том числе и туристы. Семена борщевика легко переносятся на автомобильных покрышках. Именно благодаря этому растение сейчас можно встретить даже в самых отдаленных районах края. "Борщевик - это такое растение, про которое все знают, но с которым толком ничего не делают. В первом чтении Госдумы принят законопроект, согласно которому его должны уничтожать владельцы земельных участков. Для того, чтобы бороться с борщевиком Сосновского, нужно знать, как он отличается от других видов. Зачастую люди не понимают, где борщевик Сосновского, а где местный, камчатский - борщевик шерстистый. С этим тоже нужно работать, чтобы уничтожался именно пришлый вид, а не тот, что присущ естественным экосистемам Камчатки", – добавил Кожин. Первые данные исследования распространения борщевика Сосновского и других видов привозных растений, в том числе недотроги железистой, лопуха паутинистого, ученые планируют получить к концу 2024 года. На Камчатку борщевик Сосновского впервые был завезен для испытания в качестве силосной культуры на опытных полях Камчатской сельскохозяйственной опытной станции в поселке Сосновка около 30 лет назад. В Петропавловске-Камчатском он впервые был отмечен в 2010 году на одном небольшом склоне сопки в микрорайоне Сероглазка. Сегодня это растение можно увидеть почти в любом дворе. Борщевик Сосновского содержит фуранокумарины. При контакте кожи с соком растения и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги.

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https://ria.ru/20240310/dinozavry-1931666057.html

https://ria.ru/20240308/galaktika-1931925532.html

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витус беринг, госдума рф, камчатка, петропавловск-камчатский