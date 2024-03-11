https://ria.ru/20240311/bordo-1932277035.html

Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия

Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия - РИА Новости, 11.03.2024

Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия

Фермеры во французском Бордо в понедельник устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия, к которому, как они считают, привело отсутствие... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T12:58

2024-03-11T12:58

2024-03-11T13:11

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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Фермеры во французском Бордо в понедельник устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия, к которому, как они считают, привело отсутствие поддержки властей, сообщил профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale). Согласно главе профсоюза Вероник Ле Флок, видеообращение которой опубликовано в соцсети Х, фермеры вышли на протест в момент, когда в Бордо проходит заседание региональных советников Новой Аквитании. "Несколько сотен аграриев, входящих в профсоюз, а также независимых фермеров ждут их с раннего утра. За последние 20 лет каждая четвертая ферма в Новой Аквитании закрылась, численность скота сократилась на сотни тысяч голов, виноделие исчезает. Мы требуем поддержки фермеров", - заявила активист. Как сообщает радиостанция France Bleu, делегации фермеров со всех концов региона прибывают в Бордо, создавая пробки на подъездах к городу. Они рассчитывают, что их примут региональные депутаты. С ночи на понедельник профсоюз устраивает акцию протеста у здания регионального совета "ради спасения 60 тысяч ферм". В протесте участвуют несколько сотен фермеров и порядка 60 тракторов. Ночью они завалили подъезд к зданию выкорчеванными виноградными лозами и навозом. Ближе к утру протестующие также вывалили у ограждений покрышки и солому, попытавшись их поджечь. Вмешался спецотряд полиции по подавлению протестов (CRS), был применен слезоточивый газ. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html

https://ria.ru/20240309/fermery-1932000579.html

https://ria.ru/20240309/fermery-1932028323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бордо, франция