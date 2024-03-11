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Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия - РИА Новости, 11.03.2024
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12:58 11.03.2024 (обновлено: 13:11 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/bordo-1932277035.html
Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия
Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия - РИА Новости, 11.03.2024
Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия
Фермеры во французском Бордо в понедельник устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия, к которому, как они считают, привело отсутствие... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:58
2024-03-11T13:11
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ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Фермеры во французском Бордо в понедельник устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия, к которому, как они считают, привело отсутствие поддержки властей, сообщил профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale). Согласно главе профсоюза Вероник Ле Флок, видеообращение которой опубликовано в соцсети Х, фермеры вышли на протест в момент, когда в Бордо проходит заседание региональных советников Новой Аквитании. "Несколько сотен аграриев, входящих в профсоюз, а также независимых фермеров ждут их с раннего утра. За последние 20 лет каждая четвертая ферма в Новой Аквитании закрылась, численность скота сократилась на сотни тысяч голов, виноделие исчезает. Мы требуем поддержки фермеров", - заявила активист. Как сообщает радиостанция France Bleu, делегации фермеров со всех концов региона прибывают в Бордо, создавая пробки на подъездах к городу. Они рассчитывают, что их примут региональные депутаты. С ночи на понедельник профсоюз устраивает акцию протеста у здания регионального совета "ради спасения 60 тысяч ферм". В протесте участвуют несколько сотен фермеров и порядка 60 тракторов. Ночью они завалили подъезд к зданию выкорчеванными виноградными лозами и навозом. Ближе к утру протестующие также вывалили у ограждений покрышки и солому, попытавшись их поджечь. Вмешался спецотряд полиции по подавлению протестов (CRS), был применен слезоточивый газ. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
https://ria.ru/20240311/fermery-1932161434.html
https://ria.ru/20240309/fermery-1932000579.html
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в мире, бордо, франция
В мире, Бордо, Франция
Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия

Фермеры в Бордо протестуют против упадка виноделия из-за политики властей

© Кадр видео из соцсетейПротест французских фермеров в Бордо. 11 марта 2024
Протест французских фермеров в Бордо. 11 марта 2024
© Кадр видео из соцсетей
Протест французских фермеров в Бордо. 11 марта 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Фермеры во французском Бордо в понедельник устроили протесты против упадка сельского хозяйства и виноделия, к которому, как они считают, привело отсутствие поддержки властей, сообщил профсоюз "Сельская координация" (Coordination rurale).
Согласно главе профсоюза Вероник Ле Флок, видеообращение которой опубликовано в соцсети Х, фермеры вышли на протест в момент, когда в Бордо проходит заседание региональных советников Новой Аквитании.
Чешские фермеры во время акции протеста на границе со Словакией - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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08:00
"Несколько сотен аграриев, входящих в профсоюз, а также независимых фермеров ждут их с раннего утра. За последние 20 лет каждая четвертая ферма в Новой Аквитании закрылась, численность скота сократилась на сотни тысяч голов, виноделие исчезает. Мы требуем поддержки фермеров", - заявила активист.
Как сообщает радиостанция France Bleu, делегации фермеров со всех концов региона прибывают в Бордо, создавая пробки на подъездах к городу. Они рассчитывают, что их примут региональные депутаты.
Бутафорский гроб, сжигаемый польскими фермерами во время акции протеста в Варшаве. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Польские фермеры заявили, что не они спровоцировали беспорядки в Варшаве
9 марта, 11:37
С ночи на понедельник профсоюз устраивает акцию протеста у здания регионального совета "ради спасения 60 тысяч ферм". В протесте участвуют несколько сотен фермеров и порядка 60 тракторов. Ночью они завалили подъезд к зданию выкорчеванными виноградными лозами и навозом. Ближе к утру протестующие также вывалили у ограждений покрышки и солому, попытавшись их поджечь. Вмешался спецотряд полиции по подавлению протестов (CRS), был применен слезоточивый газ.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
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9 марта, 15:13
 
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