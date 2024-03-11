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Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков - РИА Новости, 11.03.2024
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23:31 11.03.2024 (обновлено: 23:42 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/bombardirovschiki-1932393821.html
Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков
Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков - РИА Новости, 11.03.2024
Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков
Министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T23:31
2024-03-11T23:42
украина
министерство обороны сша
b-21 (стратегический бомбардировщик)
сша
в мире
киев
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие, говорится в обнародованном заявлении Пентагона.Согласно этим данным, ведомство запрашивает на предстоящий год 49,2 миллиарда долларов на модернизацию всех трех звеньев ядерной триады США, в том числе $9,4 млрд на создание подлодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия", $5,3 млрд – на продолжение реализации программы по созданию самолетов B-21 и $3,7 млрд – на продолжение финансирования инициативы по созданию межконтинентальных стратегических ракет Sentinel.Наряду с этим военное ведомство США запросило порядка 300 миллионов долларов на военную поддержку Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
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украина
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украина, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), сша, в мире, киев
Украина, Министерство обороны США, B-21 (стратегический бомбардировщик), США, В мире, Киев
Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков

Пентагон запросил $5,3 миллиарда на программу создания новейших бомбардировщиков

© Фото : U.S. Air ForceНовый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© Фото : U.S. Air Force
Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие, говорится в обнародованном заявлении Пентагона.
Согласно этим данным, ведомство запрашивает на предстоящий год 49,2 миллиарда долларов на модернизацию всех трех звеньев ядерной триады США, в том числе $9,4 млрд на создание подлодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия", $5,3 млрд – на продолжение реализации программы по созданию самолетов B-21 и $3,7 млрд – на продолжение финансирования инициативы по созданию межконтинентальных стратегических ракет Sentinel.
Наряду с этим военное ведомство США запросило порядка 300 миллионов долларов на военную поддержку Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Байден запросил у конгресса 7,3 триллиона долларов на 2025 год
Вчера, 20:28
 
УкраинаМинистерство обороны СШАB-21 (стратегический бомбардировщик)СШАВ миреКиев
 
 
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