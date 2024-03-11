https://ria.ru/20240311/bombardirovschiki-1932393821.html

Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков

Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков - РИА Новости, 11.03.2024

Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков

Министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T23:31

2024-03-11T23:31

2024-03-11T23:42

украина

министерство обороны сша

b-21 (стратегический бомбардировщик)

сша

в мире

киев

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие, говорится в обнародованном заявлении Пентагона.Согласно этим данным, ведомство запрашивает на предстоящий год 49,2 миллиарда долларов на модернизацию всех трех звеньев ядерной триады США, в том числе $9,4 млрд на создание подлодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия", $5,3 млрд – на продолжение реализации программы по созданию самолетов B-21 и $3,7 млрд – на продолжение финансирования инициативы по созданию межконтинентальных стратегических ракет Sentinel.Наряду с этим военное ведомство США запросило порядка 300 миллионов долларов на военную поддержку Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932376158.html

украина

сша

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), сша, в мире, киев