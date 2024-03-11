https://ria.ru/20240311/bombardirovschiki-1932393821.html
Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков
Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков - РИА Новости, 11.03.2024
Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков
Министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T23:31
2024-03-11T23:31
2024-03-11T23:42
украина
министерство обороны сша
b-21 (стратегический бомбардировщик)
сша
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908074687_0:0:678:381_1920x0_80_0_0_35c77e92329234270b4ea2f09bd87998.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Министерство обороны США запросило у Конгресса на 2025 год порядка 5,3 миллиарда долларов на программу создания новейших бомбардировщиков B-21 Raider, способных нести ядерное оружие, говорится в обнародованном заявлении Пентагона.Согласно этим данным, ведомство запрашивает на предстоящий год 49,2 миллиарда долларов на модернизацию всех трех звеньев ядерной триады США, в том числе $9,4 млрд на создание подлодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия", $5,3 млрд – на продолжение реализации программы по созданию самолетов B-21 и $3,7 млрд – на продолжение финансирования инициативы по созданию межконтинентальных стратегических ракет Sentinel.Наряду с этим военное ведомство США запросило порядка 300 миллионов долларов на военную поддержку Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
https://ria.ru/20240311/byudzhet-1932376158.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908074687_84:0:592:381_1920x0_80_0_0_419bcddb67ad2562e4f793eeb6a817f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны сша, b-21 (стратегический бомбардировщик), сша, в мире, киев
Украина, Министерство обороны США, B-21 (стратегический бомбардировщик), США, В мире, Киев
Пентагон запросил 5,3 миллиарда долларов на создание бомбардировщиков
Пентагон запросил $5,3 миллиарда на программу создания новейших бомбардировщиков