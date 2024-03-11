https://ria.ru/20240311/bliny-1932305352.html
Повара поделились необычными рецептами блинов
Повара поделились необычными рецептами блинов - РИА Новости, 11.03.2024
Повара поделились необычными рецептами блинов
Блины – неотъемлемый атрибут веселой Масленицы. Сегодня известно множество подчас экзотических рецептов блинов. А эксперты в области кулинарии могут сделать... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:49
2024-03-11T14:49
2024-03-11T15:56
масленица
рецепты
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Блины – неотъемлемый атрибут веселой Масленицы. Сегодня известно множество подчас экзотических рецептов блинов. А эксперты в области кулинарии могут сделать традиционное угощение настоящим произведением искусства.Блины готовят из разных видов муки пшеничной, гречневой, овсяной и даже кукурузной. А начинкой может послужить не только любимая многими сметана или сгущенка, но и многое другое.Основа также может быть разной – от этого зависит текстура блюда. Тонкие и эластичные блины получаются на воде. Нежные и гладкие – на кефире. Бархатистые – на молоке.Классический рецепт блинов - на молоке. Они получаются тонкими и бархатистыми. Несомненно, при приготовлении молочных блинов есть тонкости и секреты. Рецептом кружевных блинчиков поделилась руководитель мультиформатного кейтеринга "Комбо Фуршет", создатель онлайн-школы "Фуршетный мастер" Ольга Ващенко.Классический рецепт блинов на молокеДля приготовления потребуется:Способ приготовления:Для тех, кто любит поэкспериментировать, можно приготовить шоколадные или лимонные блины. Впрочем, в тесто можно добавить любые фрукты или ягоды, а также сыр и зелень. Так блюдо приобретет неповторимый аромат, а тесто – особенную текстуру.Лимонные блины.Для приготовления потребуется:Способ приготовления:Подавать блины можно с медом или другим сладким соусом.Для того, чтобы блины получились тонкими, нужно сделать жидкое тесто. Эксперты советуют: если использовать домашнее жирное молоко, то его следует разбавить водой. После приготовления теста, ему нужно дать отдохнуть не более 10 минут. В противном случае блины получатся слишком плотные. То же самое будет, если переборщить с мукой, сахаром и при этом не доложить яиц.
https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1600125076.html
https://ria.ru/20240306/maslenitsa-1850944473.html
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масленица, рецепты
Повара поделились необычными рецептами блинов
Повара поделились рецептами блинов на Масленицу
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Блины – неотъемлемый атрибут веселой Масленицы. Сегодня известно множество подчас экзотических рецептов блинов. А эксперты в области кулинарии могут сделать традиционное угощение настоящим произведением искусства.
Блины готовят из разных видов муки пшеничной, гречневой, овсяной и даже кукурузной. А начинкой может послужить не только любимая многими сметана или сгущенка, но и многое другое.
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Основа также может быть разной – от этого зависит текстура блюда. Тонкие и эластичные блины получаются на воде. Нежные и гладкие – на кефире. Бархатистые – на молоке.
Классический рецепт блинов - на молоке. Они получаются тонкими и бархатистыми. Несомненно, при приготовлении молочных блинов есть тонкости и секреты. Рецептом кружевных блинчиков поделилась руководитель мультиформатного кейтеринга "Комбо Фуршет", создатель онлайн-школы "Фуршетный мастер" Ольга Ващенко.
Классический рецепт блинов на молоке
Для приготовления потребуется:
- литр молока
- два яйца
- 2,5 гр соды
- 15 гр сахара
- 500 гр муки
- 45 мл растительного масла
- соль по вкусу
1.взбейте яйца с сахаром и солью
2.добавьте половину молока, муку, соду, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков
3.затем влейте оставшееся молоко
4.добавьте масло
5.дайте тесту отдохнуть 5-10 минут и затем пожарьте блины на предварительно разогретой сковородке
Для тех, кто любит поэкспериментировать, можно приготовить шоколадные или лимонные блины. Впрочем, в тесто можно добавить любые фрукты или ягоды, а также сыр и зелень. Так блюдо приобретет неповторимый аромат, а тесто – особенную текстуру.
Для приготовления потребуется:
- два яйца
- 210 гр пшеничной муки
- 300 мл молока
- 45 гр сахара
- ¼ лимона
- растительное масло (для жарки)
1.взбейте куриные яйца в глубокой емкости и всыпьте сахар (чтобы блины не получились кислыми его можно положить побольше)
2.влейте молоко и тщательно взбейте все содержимое емкости
3.натрите цедру с четверти лимона и выжмите сок
4.всыпьте пшеничную муку, перемешайте содержимое, чтобы не образовались комочки
5.добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 20 минут
6.спустя указанное время прогрейте сковороду, смазанную растительным маслом.
7.обжаривайте блины с обеих сторон по минуте
Подавать блины можно с медом или другим сладким соусом.
Для того, чтобы блины получились тонкими, нужно сделать жидкое тесто. Эксперты советуют: если использовать домашнее жирное молоко, то его следует разбавить водой. После приготовления теста, ему нужно дать отдохнуть не более 10 минут. В противном случае блины получатся слишком плотные. То же самое будет, если переборщить с мукой, сахаром и при этом не доложить яиц.
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