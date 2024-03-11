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Повара поделились необычными рецептами блинов - РИА Новости, 11.03.2024
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14:49 11.03.2024 (обновлено: 15:56 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/bliny-1932305352.html
Повара поделились необычными рецептами блинов
Повара поделились необычными рецептами блинов - РИА Новости, 11.03.2024
Повара поделились необычными рецептами блинов
Блины – неотъемлемый атрибут веселой Масленицы. Сегодня известно множество подчас экзотических рецептов блинов. А эксперты в области кулинарии могут сделать... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T14:49
2024-03-11T15:56
масленица
рецепты
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Блины – неотъемлемый атрибут веселой Масленицы. Сегодня известно множество подчас экзотических рецептов блинов. А эксперты в области кулинарии могут сделать традиционное угощение настоящим произведением искусства.Блины готовят из разных видов муки пшеничной, гречневой, овсяной и даже кукурузной. А начинкой может послужить не только любимая многими сметана или сгущенка, но и многое другое.Основа также может быть разной – от этого зависит текстура блюда. Тонкие и эластичные блины получаются на воде. Нежные и гладкие – на кефире. Бархатистые – на молоке.Классический рецепт блинов - на молоке. Они получаются тонкими и бархатистыми. Несомненно, при приготовлении молочных блинов есть тонкости и секреты. Рецептом кружевных блинчиков поделилась руководитель мультиформатного кейтеринга "Комбо Фуршет", создатель онлайн-школы "Фуршетный мастер" Ольга Ващенко.Классический рецепт блинов на молокеДля приготовления потребуется:Способ приготовления:Для тех, кто любит поэкспериментировать, можно приготовить шоколадные или лимонные блины. Впрочем, в тесто можно добавить любые фрукты или ягоды, а также сыр и зелень. Так блюдо приобретет неповторимый аромат, а тесто – особенную текстуру.Лимонные блины.Для приготовления потребуется:Способ приготовления:Подавать блины можно с медом или другим сладким соусом.Для того, чтобы блины получились тонкими, нужно сделать жидкое тесто. Эксперты советуют: если использовать домашнее жирное молоко, то его следует разбавить водой. После приготовления теста, ему нужно дать отдохнуть не более 10 минут. В противном случае блины получатся слишком плотные. То же самое будет, если переборщить с мукой, сахаром и при этом не доложить яиц.
https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1600125076.html
https://ria.ru/20240306/maslenitsa-1850944473.html
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масленица, рецепты
Масленица, Рецепты
Повара поделились необычными рецептами блинов

Повара поделились рецептами блинов на Масленицу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Блины – неотъемлемый атрибут веселой Масленицы. Сегодня известно множество подчас экзотических рецептов блинов. А эксперты в области кулинарии могут сделать традиционное угощение настоящим произведением искусства.
Блины готовят из разных видов муки пшеничной, гречневой, овсяной и даже кукурузной. А начинкой может послужить не только любимая многими сметана или сгущенка, но и многое другое.
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Основа также может быть разной – от этого зависит текстура блюда. Тонкие и эластичные блины получаются на воде. Нежные и гладкие – на кефире. Бархатистые – на молоке.
Классический рецепт блинов - на молоке. Они получаются тонкими и бархатистыми. Несомненно, при приготовлении молочных блинов есть тонкости и секреты. Рецептом кружевных блинчиков поделилась руководитель мультиформатного кейтеринга "Комбо Фуршет", создатель онлайн-школы "Фуршетный мастер" Ольга Ващенко.
Классический рецепт блинов на молоке
Для приготовления потребуется:
  • литр молока
  • два яйца
  • 2,5 гр соды
  • 15 гр сахара
  • 500 гр муки
  • 45 мл растительного масла
  • соль по вкусу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины с вареньем
Блины с вареньем - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блины с вареньем
Способ приготовления:
  1. 1.
    взбейте яйца с сахаром и солью
  2. 2.
    добавьте половину молока, муку, соду, хорошо перемешайте, чтобы не было комочков
  3. 3.
    затем влейте оставшееся молоко
  4. 4.
    добавьте масло
  5. 5.
    дайте тесту отдохнуть 5-10 минут и затем пожарьте блины на предварительно разогретой сковородке
Для тех, кто любит поэкспериментировать, можно приготовить шоколадные или лимонные блины. Впрочем, в тесто можно добавить любые фрукты или ягоды, а также сыр и зелень. Так блюдо приобретет неповторимый аромат, а тесто – особенную текстуру.
Лимонные блины.
Для приготовления потребуется:
  • два яйца
  • 210 гр пшеничной муки
  • 300 мл молока
  • 45 гр сахара
  • ¼ лимона
  • растительное масло (для жарки)
© iStock.com / QwartШоколадные блины
Шоколадные блины - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© iStock.com / Qwart
Шоколадные блины
Способ приготовления:
  1. 1.
    взбейте куриные яйца в глубокой емкости и всыпьте сахар (чтобы блины не получились кислыми его можно положить побольше)
  2. 2.
    влейте молоко и тщательно взбейте все содержимое емкости
  3. 3.
    натрите цедру с четверти лимона и выжмите сок
  4. 4.
    всыпьте пшеничную муку, перемешайте содержимое, чтобы не образовались комочки
  5. 5.
    добавьте растительное масло, перемешайте и оставьте тесто на 20 минут
  6. 6.
    спустя указанное время прогрейте сковороду, смазанную растительным маслом.
  7. 7.
    обжаривайте блины с обеих сторон по минуте
Подавать блины можно с медом или другим сладким соусом.
Для того, чтобы блины получились тонкими, нужно сделать жидкое тесто. Эксперты советуют: если использовать домашнее жирное молоко, то его следует разбавить водой. После приготовления теста, ему нужно дать отдохнуть не более 10 минут. В противном случае блины получатся слишком плотные. То же самое будет, если переборщить с мукой, сахаром и при этом не доложить яиц.
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