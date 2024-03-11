https://ria.ru/20240311/bliny-1932305352.html

Повара поделились необычными рецептами блинов

Повара поделились необычными рецептами блинов - РИА Новости, 11.03.2024

Повара поделились необычными рецептами блинов

Блины – неотъемлемый атрибут веселой Масленицы. Сегодня известно множество подчас экзотических рецептов блинов. А эксперты в области кулинарии могут сделать... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:49

2024-03-11T14:49

2024-03-11T15:56

масленица

рецепты

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Блины – неотъемлемый атрибут веселой Масленицы. Сегодня известно множество подчас экзотических рецептов блинов. А эксперты в области кулинарии могут сделать традиционное угощение настоящим произведением искусства.Блины готовят из разных видов муки пшеничной, гречневой, овсяной и даже кукурузной. А начинкой может послужить не только любимая многими сметана или сгущенка, но и многое другое.Основа также может быть разной – от этого зависит текстура блюда. Тонкие и эластичные блины получаются на воде. Нежные и гладкие – на кефире. Бархатистые – на молоке.Классический рецепт блинов - на молоке. Они получаются тонкими и бархатистыми. Несомненно, при приготовлении молочных блинов есть тонкости и секреты. Рецептом кружевных блинчиков поделилась руководитель мультиформатного кейтеринга "Комбо Фуршет", создатель онлайн-школы "Фуршетный мастер" Ольга Ващенко.Классический рецепт блинов на молокеДля приготовления потребуется:Способ приготовления:Для тех, кто любит поэкспериментировать, можно приготовить шоколадные или лимонные блины. Впрочем, в тесто можно добавить любые фрукты или ягоды, а также сыр и зелень. Так блюдо приобретет неповторимый аромат, а тесто – особенную текстуру.Лимонные блины.Для приготовления потребуется:Способ приготовления:Подавать блины можно с медом или другим сладким соусом.Для того, чтобы блины получились тонкими, нужно сделать жидкое тесто. Эксперты советуют: если использовать домашнее жирное молоко, то его следует разбавить водой. После приготовления теста, ему нужно дать отдохнуть не более 10 минут. В противном случае блины получатся слишком плотные. То же самое будет, если переборщить с мукой, сахаром и при этом не доложить яиц.

https://ria.ru/20240311/maslenitsa-1600125076.html

https://ria.ru/20240306/maslenitsa-1850944473.html

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2024

Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

масленица, рецепты