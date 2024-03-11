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Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум - РИА Новости, 11.03.2024
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина впервые превысила 70 тысяч долларов, обновив рекорд, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:04
2024-03-11T15:04
2024-03-11T15:29
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые превысила 70 тысяч долларов, обновив рекорд, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15:18 мск подорожал на 2,7 процента за сутки, до 71 572 долларов. Ранее в понедельник около 10:20 мск его стоимость поднялась до 70,5 тысячи долларов, впервые превысив отметку в 70 тысяч долларов.По информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 2,06 процента за сутки — до 71 739 долларов.Предыдущий рекорд был установлен 8 марта. Тогда стоимость биткоина достигла 69 900 долларов.
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экономика
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 70 тысяч долларов
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина впервые превысила 70 тысяч долларов, обновив рекорд, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15:18 мск подорожал на 2,7 процента за сутки, до 71 572 долларов. Ранее в понедельник около 10:20 мск его стоимость поднялась до 70,5 тысячи долларов, впервые превысив отметку в 70 тысяч долларов.
По информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина выросла на 2,06 процента за сутки — до 71 739 долларов.
Предыдущий рекорд был установлен 8 марта. Тогда стоимость биткоина достигла 69 900 долларов.
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