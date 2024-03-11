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Над Брянской и Орловской областями за ночь нейтрализовали шесть БПЛА - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:50 11.03.2024 (обновлено: 06:57 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/bespilotniki-1932218765.html
Над Брянской и Орловской областями за ночь нейтрализовали шесть БПЛА
Над Брянской и Орловской областями за ночь нейтрализовали шесть БПЛА - РИА Новости, 11.03.2024
Над Брянской и Орловской областями за ночь нейтрализовали шесть БПЛА
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T06:50
2024-03-11T06:57
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
брянская область
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и еще два над территорией Орловской области.
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
орловская область
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орловская область, безопасность, брянская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Брянская область, Россия
Над Брянской и Орловской областями за ночь нейтрализовали шесть БПЛА

Минобороны: ПВО нейтрализовала над Брянской и Орловской областями шесть БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и еще два над территорией Орловской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБезопасностьБрянская областьРоссия
 
 
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