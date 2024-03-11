https://ria.ru/20240311/bespilotniki-1932218765.html

Над Брянской и Орловской областями за ночь нейтрализовали шесть БПЛА

Над Брянской и Орловской областями за ночь нейтрализовали шесть БПЛА - РИА Новости, 11.03.2024

Над Брянской и Орловской областями за ночь нейтрализовали шесть БПЛА

Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T06:50

2024-03-11T06:50

2024-03-11T06:57

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

брянская область

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и еще два над Орловской, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и еще два над территорией Орловской области.

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

орловская область

брянская область

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орловская область, безопасность, брянская область, россия