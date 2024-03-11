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Над Брянской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 11.03.2024 (обновлено: 06:21 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/bespilotniki-1932217320.html
Над Брянской областью сбили два беспилотника
Над Брянской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 11.03.2024
Над Брянской областью сбили два беспилотника
ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа над Клинцовским и Почепским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T06:19
2024-03-11T06:21
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
почепский район
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа над Клинцовским и Почепским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским и Почепским районами. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, почепский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Почепский район, Россия
Над Брянской областью сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз: ПВО сбила над Брянской областью два БПЛА ВСУ

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ЗРК Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа над Клинцовским и Почепским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским и Почепским районами. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазПочепский районРоссия
 
 
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