https://ria.ru/20240311/bespilotniki-1932217320.html

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Над Брянской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 11.03.2024

Над Брянской областью сбили два беспилотника

ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа над Клинцовским и Почепским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T06:19

2024-03-11T06:19

2024-03-11T06:21

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

почепский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002985_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_956b9fa6bef1354b7a091b25dec32cd0.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ПВО уничтожила два беспилотника самолетного типа над Клинцовским и Почепским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским и Почепским районами. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

брянская область

почепский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, александр богомаз, почепский район, россия