https://ria.ru/20240311/berbok-1932221650.html

Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине

Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине - РИА Новости, 11.03.2024

Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T07:24

2024-03-11T07:24

2024-03-11T10:09

в мире

украина

германия

дэвид кэмерон

олаф шольц

нато

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

россия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине."Это был бы вариант", — заявила Бербок.По ее словам, подобные "круговые обмены" вооружением уже проходили ранее.В субботу Кэмерон заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы Германию участницей боевых действий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".

https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html

https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html

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в мире, украина, германия, дэвид кэмерон, олаф шольц, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия, taurus, великобритания