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Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине - РИА Новости, 11.03.2024
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07:24 11.03.2024 (обновлено: 10:09 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/berbok-1932221650.html
Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине
Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине - РИА Новости, 11.03.2024
Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T07:24
2024-03-11T10:09
в мире
украина
германия
дэвид кэмерон
олаф шольц
нато
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
россия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.&quot;Это был бы вариант&quot;, — заявила Бербок.По ее словам, подобные "круговые обмены" вооружением уже проходили ранее.В субботу Кэмерон заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы Германию участницей боевых действий.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
https://ria.ru/20240309/germaniya-1931988044.html
https://ria.ru/20240307/sholts-1931635597.html
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в мире, украина, германия, дэвид кэмерон, олаф шольц, нато, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, россия, taurus, великобритания
В мире, Украина, Германия, Дэвид Кэмерон, Олаф Шольц, НАТО, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Россия, Taurus, Великобритания
Бербок нашла способ поставки крылатых ракет Украине

Бербок поддержала идею Кэмерона о передаче крылатых ракет Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок поддержала в эфире ARD идею своего британского коллеги Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus и передаче британских ракет Storm Shadow Украине.
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"Это был бы вариант", — заявила Бербок.

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По ее словам, подобные "круговые обмены" вооружением уже проходили ранее.
В субботу Кэмерон заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, что Лондон готов помочь Берлину при решении проблем, мешающих поставке ракет Taurus Украине, или рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет и передачей своих Storm Shadow Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц после утечки разговора офицеров бундесвера с обсуждением, в частности, ударов по Крымскому мосту в очередной раз выступил против поставок Taurus Украине, поскольку, по его словам, для контроля их применения необходимо участие немецких солдат. Канцлер и ранее говорил, что это стало бы нарушением красных линий и сделало бы Германию участницей боевых действий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем".
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В миреУкраинаГерманияДэвид КэмеронОлаф ШольцНАТОРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостРоссияTaurusВеликобритания
 
 
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