https://ria.ru/20240311/bayden-1932216138.html
Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана
Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана - РИА Новости, 11.03.2024
Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана
Президент США Джо Байден в обращении к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан заявил, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:43
2024-03-11T05:43
2024-03-11T05:43
сша
израиль
джо байден
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280532_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_8e9bbe1a050f58e012952b711e79fdd4.jpg
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан заявил, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают все его мысли. В преддверии осенних выборов Байден теряет поддержку значительной части арабо-мусульманского электората из-за того, что продолжает военную помощь Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев, и оказывает дипломатическую поддержку еврейскому государству, блокируя в ООН любые инициативы окончательного прекращения огня. "Этот священный месяц – время размышлений и обновления. В этом году он приходится на момент огромной боли… Когда в предстоящие дни и недели мусульмане по всему миру будут собираться за разговением, мысли многих будут заняты страданием палестинского народа. Тем же заняты и мои мысли", - заявил Байден. Он пообещал нарастить гуманитарные поставки в сектор Газа, в том числе морским путем, добиваться паузы в боевых действиях минимум на шесть недель и работать над окончательным урегулированием палестино-израильского конфликта. Байден констатировал всплеск "ненависти и насилия" против американцев-мусульман и сообщил, что его администрация готовит первую "Национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с нею формам предубеждения и дискриминации".
https://ria.ru/20240301/izrail-1930380640.html
https://ria.ru/20240310/ssha-1932093886.html
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280532_0:0:2715:2037_1920x0_80_0_0_75a688e9c1feb48025842ecd0c640410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Израиль, Джо Байден, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана
Байден по случаю Рамадана заявил, что его мысли занимают страдания палестинцев
ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан заявил, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают все его мысли.
В преддверии осенних выборов Байден теряет поддержку значительной части арабо-мусульманского электората из-за того, что продолжает военную помощь Израилю
, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев, и оказывает дипломатическую поддержку еврейскому государству, блокируя в ООН
любые инициативы окончательного прекращения огня.
Источник: США не дали СБ ООН осудить Израиль за гибель людей в Газе
"Этот священный месяц – время размышлений и обновления. В этом году он приходится на момент огромной боли… Когда в предстоящие дни и недели мусульмане по всему миру будут собираться за разговением, мысли многих будут заняты страданием палестинского народа. Тем же заняты и мои мысли", - заявил Байден.
Он пообещал нарастить гуманитарные поставки в сектор Газа, в том числе морским путем, добиваться паузы в боевых действиях минимум на шесть недель и работать над окончательным урегулированием палестино-израильского конфликта.
Байден констатировал всплеск "ненависти и насилия" против американцев-мусульман и сообщил, что его администрация готовит первую "Национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с нею формам предубеждения и дискриминации".
У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден