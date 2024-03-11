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Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана - РИА Новости, 11.03.2024
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05:43 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/bayden-1932216138.html
Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана
Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана - РИА Новости, 11.03.2024
Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана
Президент США Джо Байден в обращении к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан заявил, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T05:43
2024-03-11T05:43
сша
израиль
джо байден
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан заявил, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают все его мысли. В преддверии осенних выборов Байден теряет поддержку значительной части арабо-мусульманского электората из-за того, что продолжает военную помощь Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев, и оказывает дипломатическую поддержку еврейскому государству, блокируя в ООН любые инициативы окончательного прекращения огня. "Этот священный месяц – время размышлений и обновления. В этом году он приходится на момент огромной боли… Когда в предстоящие дни и недели мусульмане по всему миру будут собираться за разговением, мысли многих будут заняты страданием палестинского народа. Тем же заняты и мои мысли", - заявил Байден. Он пообещал нарастить гуманитарные поставки в сектор Газа, в том числе морским путем, добиваться паузы в боевых действиях минимум на шесть недель и работать над окончательным урегулированием палестино-израильского конфликта. Байден констатировал всплеск "ненависти и насилия" против американцев-мусульман и сообщил, что его администрация готовит первую "Национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с нею формам предубеждения и дискриминации".
https://ria.ru/20240301/izrail-1930380640.html
https://ria.ru/20240310/ssha-1932093886.html
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сша, израиль, джо байден, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Израиль, Джо Байден, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана

Байден по случаю Рамадана заявил, что его мысли занимают страдания палестинцев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан заявил, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают все его мысли.
В преддверии осенних выборов Байден теряет поддержку значительной части арабо-мусульманского электората из-за того, что продолжает военную помощь Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев, и оказывает дипломатическую поддержку еврейскому государству, блокируя в ООН любые инициативы окончательного прекращения огня.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Источник: США не дали СБ ООН осудить Израиль за гибель людей в Газе
1 марта, 02:56
"Этот священный месяц – время размышлений и обновления. В этом году он приходится на момент огромной боли… Когда в предстоящие дни и недели мусульмане по всему миру будут собираться за разговением, мысли многих будут заняты страданием палестинского народа. Тем же заняты и мои мысли", - заявил Байден.
Он пообещал нарастить гуманитарные поставки в сектор Газа, в том числе морским путем, добиваться паузы в боевых действиях минимум на шесть недель и работать над окончательным урегулированием палестино-израильского конфликта.
Байден констатировал всплеск "ненависти и насилия" против американцев-мусульман и сообщил, что его администрация готовит первую "Национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с нею формам предубеждения и дискриминации".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
У США нет красной линии в отношении действий Израиля в Газе, заявил Байден
Вчера, 02:36
 
СШАИзраильДжо БайденООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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