https://ria.ru/20240311/bayden-1932216138.html

Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана

Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана - РИА Новости, 11.03.2024

Байден обратился к мусульманам по случаю Рамадана

Президент США Джо Байден в обращении к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан заявил, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T05:43

2024-03-11T05:43

2024-03-11T05:43

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джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден в обращении к мусульманам по случаю начала священного месяца Рамадан заявил, что страдания палестинского народа в секторе Газа занимают все его мысли. В преддверии осенних выборов Байден теряет поддержку значительной части арабо-мусульманского электората из-за того, что продолжает военную помощь Израилю, несмотря на многочисленные жертвы среди мирных палестинцев, и оказывает дипломатическую поддержку еврейскому государству, блокируя в ООН любые инициативы окончательного прекращения огня. "Этот священный месяц – время размышлений и обновления. В этом году он приходится на момент огромной боли… Когда в предстоящие дни и недели мусульмане по всему миру будут собираться за разговением, мысли многих будут заняты страданием палестинского народа. Тем же заняты и мои мысли", - заявил Байден. Он пообещал нарастить гуманитарные поставки в сектор Газа, в том числе морским путем, добиваться паузы в боевых действиях минимум на шесть недель и работать над окончательным урегулированием палестино-израильского конфликта. Байден констатировал всплеск "ненависти и насилия" против американцев-мусульман и сообщил, что его администрация готовит первую "Национальную стратегию противодействия исламофобии и связанным с нею формам предубеждения и дискриминации".

https://ria.ru/20240301/izrail-1930380640.html

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