https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

Орбан и Трамп унизили Байдена

Орбан и Трамп унизили Байдена - РИА Новости, 11.03.2024

Орбан и Трамп унизили Байдена

Между президентом США Джо Байденом, кандидатом в президенты Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сложился своего рода любовный... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:00

2024-03-11T08:02

в мире

венгрия

дональд трамп

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сша

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виктор орбан

джо байден

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Между президентом США Джо Байденом, кандидатом в президенты Дональдом Трампом и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сложился своего рода любовный треугольник.Формально Орбан для Байдена — коллега и лидер союзного государства. Но Орбан прилетел в Америку, чтобы встретиться не с ним, а с Трампом. Теперь "старина Джо" ревнует."Знаете, с кем Трамп встречается сегодня в Мар-а-Лаго? С Орбаном из Венгрии, который прямо заявил, что демократия не работает и он ищет диктатуры", — сварливо жаловался президент своим сторонникам в Пенсильвании.Он также рассказал о своих встречах с европейскими лидерами, которые якобы брали Байдена за руку, отводили в сторону и говорили: "Трамп не может снова выиграть, потому что моя демократия, моя страна на кону". По словам президента США, так поступали все, кроме Орбана.Выходит, только Венгрии ничего не угрожает, потому что ее премьер — единственный европейский лидер, кто в тотализаторе "Байден или Трамп" не поставил на кон собственную страну.Другое дело, что слова Байдена не стоит воспринимать буквально, потому что в их треугольнике именно он тупой угол и счастье двух других не дает ему покоя. А они ведь правда счастливы вместе: Трамп после встречи назвал Орбана "великим лидером", которого "уважают во всем мире", а Орбан Трампа — "президентом мира", который "способен закончить войну на Украине".То, что Украину на встрече в трамповской резиденции Мар-а-Лаго тоже будут обсуждать, особо анонсировал венгерский МИД. Это беспрецедентно, потому что формально Трамп — лидер оппозиции, а переговоры при таких акцентах — вмешательство в выборы в чужой стране со стороны Орбана как главы иностранного государства. С точки зрения официального правительства это шаг определенно недружественный. Так что Байден в данном случае имеет право на недовольство вплоть до ноты протеста в посольство Венгрии.По сути, Орбан агитировал за одного из кандидатов незадолго до выборов. Заявлял, что этот кандидат может закончить конфликт, который американским избирателям успел изрядно надоесть как причина многомиллиардных трат и внутренней смуты.Должно быть, президента США теперь мучают сложные чувства. Он сам периодически встречается с лидерами чужой оппозиции — американцы считают, что им все можно. А Трамп ведь тоже американец.Кроме того, прямо жаловаться на премьера Венгрии как на силу, которая вмешалась в избирательный процесс в Америке, для Байдена в известной степени позорно. Ладно бы Россия вмешалась в выборы, все-таки сверхдержава. Что такого случилось с Америкой, что даже венгры теперь влияют на ее будущее?А самое неприятное для Байдена — это то, что Орбан может играть роль посредника между Трампом как будущим президентом и кем угодно в Европе, включая руководство России. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто незадолго до встречи в Мар-а-Лаго как будто случайно заявил, что Будапешт давно выполняет функции тайного парламентера между Москвой и многими лидерами стран ЕС.В общем, рандеву Трампа с Орбаном — это не только неуважение к президенту США, не только дипломатическая измена, но и потенциальный заговор. Премьер Венгрии осмелел, потому что не верит в способность Байдена переизбраться на свой пост в ноябре (в это вообще мало кто верит), тогда как реванш Трампа сулит ему крупный политический куш.То есть в ставках на тотализаторе Орбан все-таки участвует. В случае возвращения республиканца в Белый дом Венгрия получит такое влияние в Европе, какого не имела никогда за всю свою более чем тысячелетнюю историю. Орбан превратится в незаменимого посредника между руководством США и стран Евросоюза, поскольку только с ним у обидчивого Трампа хорошие отношения, что подтверждает даже Байден.Сам Орбан смотрит еще дальше и явно воспринимает победу Трампа на выборах как главное условие мировой консервативной контрреволюции, в которой отводит важную роль также себе и Венгрии.Пускай галантерейщик и кардинал — сила, но это, к сожалению, не означает, что Орбан прав в главном: в том, что Трамп способен завершить конфликт на Украине, да еще и за одни сутки, как обещал. США во многом несут ответственность за его начало и обострение. Но если кто-то что-то разбил, это не значит, что он в состоянии это склеить.Проблема премьера Венгрии в том, что, критикуя нынешнюю администрацию Белого дома, он сохраняет вашингтоноцентричную картину мира, в которой добрый американский барин после выборов придет и всех рассудит. Но в XXI веке США отнюдь не всемогущи, тем более не всемогущ Трамп, которому предстоит не только выиграть выборы, но и сломить сопротивление американских элит, включая представителей "нефтянки" и "оборонки" — тех, кто получает баснословные прибыли от продолжения войны на Украине и одновременно является спонсором Республиканской партии Трампа.Кстати, одна из главных проблем нью-йоркского миллиардера — это, как ни парадоксально, нехватка денег. Суды обходятся ему недешево, а в том, что касается сбора средств на кампанию, действующий президент опережает его в разы, в том числе благодаря таким людям, как Алекс Сорос, — наследник империи отца решил сосредоточить ее ресурсы на переизбрании Байдена.Один только этот факт делает Трампа симпатичнее, чем нынешний президент. Тем более что Орбан прав хотя бы в количественной оценке перспектив достижения мира на Украине — при Трампе их больше, чем при Байдене.Но в остальном его выступление на тему "Трамп — президент мира" нужно воспринимать как предвыборный агитационный ролик. В нем столько же истины, сколько в других предвыборных роликах.Силы, от которых действительно зависит достижение мира на Украине, это по-прежнему Вооруженные силы РФ. А вера в дипломатию — прежде всего вера в то, что она сможет закрепить достигнутый ими результат, неопровержимый хоть для Байдена, хоть для Трампа.

https://ria.ru/20240310/podvig-1932050580.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

https://ria.ru/20240305/trump-1931103121.html

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

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в мире, венгрия, дональд трамп, евросоюз, сша, украина, виктор орбан, джо байден, аналитика