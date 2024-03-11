https://ria.ru/20240311/avto-1932320300.html

Британия передаст Украине списанные на утилизацию автомобили

Британия передаст Украине списанные на утилизацию автомобили - РИА Новости, 11.03.2024

Британия передаст Украине списанные на утилизацию автомобили

Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине автомобили, которые изначально планировали утилизировать, чтобы убрать с дорог столицы старые, загрязняющие... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:55

2024-03-11T15:55

2024-03-11T16:29

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бен уоллес

садик хан

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Лондона смогут с 15 марта передавать Украине автомобили, которые изначально планировали утилизировать, чтобы убрать с дорог столицы старые, загрязняющие окружающую среду машины, сообщил телеканал GB News. "Схема, финансируемая мэром Лондона Садиком Ханом, вступит в силу 15 марта после получения в январе разрешения на отправку на Украину несоответствующих (экологическим целям. — Прим. ред.) машин", — уточнили в материале.Согласно задуманной схеме, жители Лондона будут в обмен на выплату отказываться от машин, не соответствующих требованиям программы по созданию "зон максимально низкого загрязнения" (ULEZ). Ранее предполагалось, что такие автомобили утилизируют, но теперь их смогут пожертвовать Киеву. Передача будет происходить через зарегистрированную в Британии благотворительную организацию "Британо-украинская помощь", сообщил телеканал. Служба скорой помощи Лондона также намерена передать Украине 50 списанных карет скорой помощи, не соответствующих правилам экологической программы. В прошлом году мэр Лондона Садик Хан отказал своему киевскому коллеге Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации в рамках программы ULEZ, из-за несоответствия такого предложения правилам схемы. Вместе с этим Хан указал на невозможность ее изменения по действующему законодательству. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство внести изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу этих машин Киеву. Позднее сообщалось, что Хан и Уоллес составили письмо британскому министру транспорта Марку Харперу с просьбой обеспечить британцам возможность передать Украине транспортные средства в рамках этой схемы. Харпер в ответ заявил, что власти королевства не видят никаких юридических препятствий для передачи Киеву машин, предназначенных для утилизации. После этого мэр Лондона окончательно разрешил отправлять на Украину старые автомобили.

https://ria.ru/20240310/tsel-1932127249.html

https://ria.ru/20240310/zaluzhnyy-1932097652.html

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в мире, украина, лондон, киев, виталий кличко, бен уоллес, садик хан