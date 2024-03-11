https://ria.ru/20240311/avdeevka-1932218175.html

Украинский пленный рассказал о масштабном бегстве ВСУ из Авдеевки

Украинский пленный рассказал о масштабном бегстве ВСУ из Авдеевки - РИА Новости, 11.03.2024

Украинский пленный рассказал о масштабном бегстве ВСУ из Авдеевки

ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях, одним из таких оставленных подразделений оказалась группа Виталия Цалко, который сдался в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T06:40

2024-03-11T06:40

2024-03-11T15:30

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. ВСУ во время бегства из Авдеевки бросали своих солдат на позициях, одним из таких оставленных подразделений оказалась группа Виталия Цалко, который сдался в плен российским силам и рассказал РИА Новости про обстоятельства отступления.Цалко, 1992 года рождения, мобилизованный 28 февраля 2022 года из Кривого Рога, рассказал, что его подразделение отправили на позиции под Авдеевкой 23 февраля и больше к ним никто от своих не приходил и ничего не сообщал."Мы на позиции пробыли шесть дней, закончилась еда, вода, рация (заряд батареи - ред.). Мы решили выйти и узнать, что произошло. Вышли — а там уже не наша позиция. У нас было место, куда машина привозила, а потом мы шли пешком на позицию. Мы пришли, а все темно, ничего не видно. Зашли, я попросил рацию, спросил: "У вас есть рация?" ... Ну, и по разговору по рации я слышал, что это русские военные — я сразу отдал оружие", — сказал собеседник агентства.Цалко рассказал, что с февраля 2022 года служил в комендантской роте 17-й танковой бригады, располагающейся в Кривом Роге, в январе 2024 года их перевели в 53-ю отдельную механизированную бригаду, а сдался в плен он 28 февраля этого года в населенном пункте Северное.По словам военнопленного, ротацию в подразделении обычно проводили в режиме "двое суток через двое", при этом у него было всего два выхода на позиции: первый раз его отправили ночью копать окоп, и смена пришла через три дня; а в последнюю ротацию в итоге за его группой так никто и не пришел, поделился украинский пленный. "Я знал, что трое суток по-любому, а это — шестые. Я уже начал думать, что кинули нас — и нас действительно кинули", — объяснил Цалко.Он рассказал, что только в плену узнал, что его отправили в Северное, поскольку командование ВСУ не сообщало, на какое направление перебрасывали его подразделение. "Я первый раз на позицию (вышел - ред.), у меня позиция была под прицепом, я залез (под прицеп — ред.), мы разговаривали, они мне говорят: "Ты на нуле", я в шоке был", - сказал военнопленный.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС России отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило Минобороны, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

https://ria.ru/20240310/plennyy-1932100572.html

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929895372.html

https://ria.ru/20240223/avdeevka-1929123747.html

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авдеевка, россия, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире