Умер заслуженный артист России Олег Рябцов
Умер заслуженный артист Российской Федерации Олег Рябцов
© Фото : Кинешемский драматический театр А.Н.Островского/ВКонтактеЗаслуженный артист России Олег Рябцов
Заслуженный артист России Олег Рябцов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Кинешемский драматический театр (Ивановская область) сообщил о кончине заслуженного артиста Российской Федерации Олега Рябцова, снимавшегося, в том числе, в фильме "Русские деньги" и сериале "Хозяйка тайги".
«
"Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского с прискорбием сообщает о кончине Заслуженного артиста Узбекской ССР и Российской Федерации Рябцова Олега Игнатьевича", - сообщается на странице театра в социальной сети "ВКонтакте".
Рябцов родился в Иваново 28 июля 1939 года. Работал в Ивановском областном драматическом театре, Рязанском областном, Борисоглебском, Мичуринском драматических театрах, Ферганском областном драматическом театре. В 1980 году получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР.
В Кинешемском драматическом театре он служил с 1985 года. Сыграл около 100 ролей. Им были созданы гениальные образы в спектаклях по пьесам Чехова, Мольера, Островского, Шекспира. В 2004 году Рябцову присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации", отмечает театр.
«
"Олег Игнатьевич завершил свою работу в театре в 2018 году. Он всегда пользовался заслуженным уважением и искренней любовью коллег и зрителей. Память о нем навечно сохранится в сердцах кинешемских театралов", - подчеркивается в сообщении.
По данным открытых источников, Рябцов снялся в эпизодах фильма "Русские деньги" и сериала "Хозяйка тайги".