https://ria.ru/20240311/artist-1932374876.html

Умер заслуженный артист России Олег Рябцов

Умер заслуженный артист России Олег Рябцов - РИА Новости, 11.03.2024

Умер заслуженный артист России Олег Рябцов

Кинешемский драматический театр (Ивановская область) сообщил о кончине заслуженного артиста Российской Федерации Олега Рябцова, снимавшегося, в том числе, в... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T20:19

2024-03-11T20:19

2024-03-11T20:19

узбекская сср

россия

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Кинешемский драматический театр (Ивановская область) сообщил о кончине заслуженного артиста Российской Федерации Олега Рябцова, снимавшегося, в том числе, в фильме "Русские деньги" и сериале "Хозяйка тайги". "Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского с прискорбием сообщает о кончине Заслуженного артиста Узбекской ССР и Российской Федерации Рябцова Олега Игнатьевича", - сообщается на странице театра в социальной сети "ВКонтакте". Рябцов родился в Иваново 28 июля 1939 года. Работал в Ивановском областном драматическом театре, Рязанском областном, Борисоглебском, Мичуринском драматических театрах, Ферганском областном драматическом театре. В 1980 году получил звание заслуженного артиста Узбекской ССР. В Кинешемском драматическом театре он служил с 1985 года. Сыграл около 100 ролей. Им были созданы гениальные образы в спектаклях по пьесам Чехова, Мольера, Островского, Шекспира. В 2004 году Рябцову присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации", отмечает театр. "Олег Игнатьевич завершил свою работу в театре в 2018 году. Он всегда пользовался заслуженным уважением и искренней любовью коллег и зрителей. Память о нем навечно сохранится в сердцах кинешемских театралов", - подчеркивается в сообщении. По данным открытых источников, Рябцов снялся в эпизодах фильма "Русские деньги" и сериала "Хозяйка тайги".

узбекская сср

россия

ивановская область

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узбекская сср, россия, ивановская область