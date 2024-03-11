https://ria.ru/20240311/armiya-1932259532.html

Польский генерал заявил об упадке европейских армий

Польский генерал заявил об упадке европейских армий - РИА Новости, 11.03.2024

Польский генерал заявил об упадке европейских армий

Польская армия находится в упадке, как и все европейские армии, заявил информационному агентству РАР бывший заместитель министра национальной обороны Польши... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:43

2024-03-11T11:43

2024-03-11T11:52

польша

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в мире

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нато

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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Польская армия находится в упадке, как и все европейские армии, заявил информационному агентству РАР бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак, призвав к форсированию модернизации вооруженных сил в связи с "опасностью за восточной границей". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. "Восстановление армии имеет решающее значение, поскольку сейчас нет техники, и армия находится в упадке, как и все европейские армии", - сказал Скшипчак. Он считает, что "осталось мало времени, чтобы уровень подготовки польских вооруженных сил был достаточно высоким для отражения возможной агрессии". Генерал пояснил, что необходимо "утроить усилия, чтобы за 2-3 года сделать то, что обычно делается за 10 лет". "Если кто-то говорит о модернизации в течение 10 лет, то он недооценивает опасность, которая может таиться за восточной границей", - сказал он. Скшипчак отметил, что Польша может и должна стать лидером в этой части Европы с точки зрения процессов модернизации и реконструкции армии и военного руководства. "Мы большая страна и намерены иметь сильную армию, оснащенную самой современной техникой. В этой части Европы не будет никого столь сильного, как Польша", - сказал он. На вопрос о гарантиях безопасности Польши в случае военных действий на ее территории он ответил, что в рамках балтийского альянса страна в безопасности, особенно после того, как Швеция и Финляндия вступили в НАТО. "У стран Балтии огромный потенциал, и я верю, что и другие присоединятся", - сказал экс-замминистра. При этом генерал признался, что "не доверяет словакам и венграм". "И мы не знаем, как поведет себя Турция", - добавил он. "Германия теперь протрезвела, как и Франция", - считает Скшипчак, пояснив, что эти страны поняли, если не включатся в процесс подготовки к реагированию на угрозу, может быть слишком поздно. "Мне кажется, что (Олаф) Шольц и (Эммануэль) Макрон вернулись на путь, который близок нам, то есть готовятся к отражению любой агрессии, и они присоединятся к нам", - заключил генерал. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240308/deystvie-1931953032.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, вальдемар скшипчак, в мире, евросоюз, нато