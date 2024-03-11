https://ria.ru/20240311/apparaty-1932272711.html
Подмосковные больницы планируют оснастить новыми аппаратами ЭКГ и холтерами
Подмосковные больницы планируют оснастить новыми аппаратами ЭКГ и холтерами - РИА Новости, 11.03.2024
Подмосковные больницы планируют оснастить новыми аппаратами ЭКГ и холтерами
Медицинские организации Подмосковья оснастят 550 новыми аппаратами ЭКГ и холтерами для более качественной и доступной диагностики сердечно-сосудистых... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:40
2024-03-11T12:40
2024-03-11T12:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
светлана стригункова
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Медицинские организации Подмосковья оснастят 550 новыми аппаратами ЭКГ и холтерами для более качественной и доступной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Поступление новых аппаратов ЭКГ и холтеров позволит сделать диагностику сердечно-сосудистых заболеваний более качественной и доступной. В этом году мы планируем поставить в наши медорганизации 550 единиц такой техники. На закупку будет направлено более 200 миллионов рублей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, аппараты поступят в подмосковные больницы до конца года. Оборудование будет закуплено, благодаря нацпроекту "Здравоохранение", программе модернизации первичного звена, а также по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
https://ria.ru/20240229/apparaty-1930171119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, светлана стригункова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Светлана Стригункова