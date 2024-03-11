https://ria.ru/20240311/an-12-1932267772.html
Названа причина экстренной посадки Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре
Названа причина экстренной посадки Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре - РИА Новости, 11.03.2024
Названа причина экстренной посадки Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре
Самолету Ан-12 пришлось выполнять аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности шасси, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:18
2024-03-11T12:18
2024-03-11T12:18
происшествия
комсомольск-на-амуре
нижневартовск
россия
дальневосточная транспортная прокуратура
ан-12
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Самолету Ан-12 пришлось выполнять аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре из-за неисправности шасси, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. В понедельник летевший в Комсомольск-на-Амуре из Нижневартовска Ан-12 запросил аварийную посадку и благополучно приземлился в аэропорту Хурба. Начата доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). "Комсомольской-на-Амуре транспортной прокуратурой контролировалась подготовка к аварийной посадке воздушного судна Ан-12 (эксплуатант АО "АСЦ "СибНИА-ТЕСТ", г. Новосибирск), следовавшего по маршруту Нижневартовск - Хурба. После взлета рейса на взлетно-посадочной полосе был обнаружен посторонний предмет, предположительно - пневматика шасси... Неисправности шасси подтвердились. Аварийные службы находились в полной готовности принять борт", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что посадка благополучно прошла в аэропорту Хурба в 15.35 (8.35 мск). Уточняется, что на борту судна находились восемь человек, экипаж перевозил груз.
https://ria.ru/20240308/samolet-1931850121.html
https://ria.ru/20240306/molniya-1931348636.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, нижневартовск, россия, дальневосточная транспортная прокуратура, ан-12
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Нижневартовск, Россия, Дальневосточная транспортная прокуратура, Ан-12
Названа причина экстренной посадки Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре
Ан-12 экстренно сел в Комсомольске-на-Амуре из-за поломки шасси