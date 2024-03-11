https://ria.ru/20240311/an-12-1932235091.html

В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12

В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12 - РИА Новости, 11.03.2024

В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12

Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:53

2024-03-11T09:53

2024-03-11T09:53

происшествия

комсомольск-на-амуре

россия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

ан-12

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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России. Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку в аэропорту Хурба, благополучно приземлился, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах Хабаровского края. В соцсетях и СМИ писали, что у летевшего из Нижневартовска Ан-12 возникли проблемы с шасси. "Самолет Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную посадку на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. Обстоятельства и причины авиационного происшествия устанавливаются. Посадка прошла благополучно... Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240308/samolet-1931850121.html

комсомольск-на-амуре

россия

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), ан-12