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В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12 - РИА Новости, 11.03.2024
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09:53 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/an-12-1932235091.html
В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12
В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12 - РИА Новости, 11.03.2024
В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12
Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:53
2024-03-11T09:53
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
ан-12
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России. Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку в аэропорту Хурба, благополучно приземлился, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах Хабаровского края. В соцсетях и СМИ писали, что у летевшего из Нижневартовска Ан-12 возникли проблемы с шасси. "Самолет Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную посадку на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. Обстоятельства и причины авиационного происшествия устанавливаются. Посадка прошла благополучно... Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240308/samolet-1931850121.html
комсомольск-на-амуре
россия
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происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), ан-12
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-12
В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12

Следователи проверят инцидент с аварийной посадкой Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВоенно-транспортный самолет Ан-12
Военно-транспортный самолет Ан-12 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Военно-транспортный самолет Ан-12 . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России.
Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку в аэропорту Хурба, благополучно приземлился, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах Хабаровского края. В соцсетях и СМИ писали, что у летевшего из Нижневартовска Ан-12 возникли проблемы с шасси.
"Самолет Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную посадку на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. Обстоятельства и причины авиационного происшествия устанавливаются. Посадка прошла благополучно... Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияКомсомольск-на-АмуреРоссияНижневартовскСледственный комитет России (СК РФ)Ан-12
 
 
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