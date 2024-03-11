https://ria.ru/20240311/an-12-1932235091.html
В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12
В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12 - РИА Новости, 11.03.2024
В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12
Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:53
2024-03-11T09:53
2024-03-11T09:53
происшествия
комсомольск-на-амуре
россия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
ан-12
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757564474_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_65d556f9fc1698820d895078a47014cd.jpg
ХАБАРОВСК, 11 мар - РИА Новости. Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России. Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку в аэропорту Хурба, благополучно приземлился, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах Хабаровского края. В соцсетях и СМИ писали, что у летевшего из Нижневартовска Ан-12 возникли проблемы с шасси. "Самолет Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную посадку на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. Обстоятельства и причины авиационного происшествия устанавливаются. Посадка прошла благополучно... Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240308/samolet-1931850121.html
комсомольск-на-амуре
россия
нижневартовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757564474_0:243:2407:2048_1920x0_80_0_0_028f262ddb685a0bfab86149c7977837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, россия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), ан-12
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Россия, Нижневартовск, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-12
В Комсомольске-на-Амуре поводят проверку после нештатной посадки Ан-12
Следователи проверят инцидент с аварийной посадкой Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре