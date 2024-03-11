https://ria.ru/20240311/akulov-1932233454.html
Бывшему вице-президенту РЖД Акулову изменили меру пресечения
Бывшему вице-президенту РЖД Акулову изменили меру пресечения - РИА Новости, 11.03.2024
Бывшему вице-президенту РЖД Акулову изменили меру пресечения
Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову, следует из... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:38
2024-03-11T09:38
2024-03-11T20:16
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову, следует из картотеки суда. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Акулову М.П", - значится в электронной базе суда. Там же говорится, что запрет определенных действий назначили руководителю ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андрею Воронину. Обоих взяли под стражу в феврале 2023 года, впоследствии им смягчили меру пресечения на домашний арест. Согласно картотеке суда, им вменяют часть 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере). Как сообщает "Коммерсантъ", фигуранты обвиняются в растрате более 330 миллионов рублей, выделенных РЖД, в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге. Согласно материалам дела, речь идет о периоде с февраля 2008 по январь 2016 года. Издание уточняет, что, по версии следствия, фигуранты похитили деньги, используя служебное положение Акулова, выделенные по двум договорам между "Федеральной пассажирской компанией" и "Мехпрачечной СвЖД". "Мехпрачечная СвЖД" была одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья, предоставляемых пассажирам железной дороги. Акулов в 2010-2016 годах был гендиректором ОАО "Федеральная пассажирская компания".
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РИА Новости
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происшествия, москва, екатеринбург, михаил акулов, ржд, федеральная пассажирская компания
Происшествия, Москва, Екатеринбург, Михаил Акулов, РЖД, Федеральная пассажирская компания
Бывшему вице-президенту РЖД Акулову изменили меру пресечения
Бывшему вице-президенту РЖД Акулову отменили домашний арест
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову, следует из картотеки суда.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Акулову М.П", - значится в электронной базе суда.
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Там же говорится, что запрет определенных действий назначили руководителю ООО "Мехпрачечная СвЖД" Андрею Воронину. Обоих взяли под стражу в феврале 2023 года, впоследствии им смягчили меру пресечения на домашний арест. Согласно картотеке суда, им вменяют часть 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Как сообщает "Коммерсантъ"
, фигуранты обвиняются в растрате более 330 миллионов рублей, выделенных РЖД, в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге
.
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Согласно материалам дела, речь идет о периоде с февраля 2008 по январь 2016 года. Издание уточняет, что, по версии следствия, фигуранты похитили деньги, используя служебное положение Акулова, выделенные по двум договорам между "Федеральной пассажирской компанией
" и "Мехпрачечной СвЖД".
"Мехпрачечная СвЖД" была одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья, предоставляемых пассажирам железной дороги.
Акулов в 2010-2016 годах был гендиректором ОАО "Федеральная пассажирская компания".
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