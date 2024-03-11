https://ria.ru/20240311/aktivy-1932255010.html

Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата"

Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата" - РИА Новости, 11.03.2024

Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата"

Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T11:20

2024-03-11T11:20

2024-03-11T11:29

экономика

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, говорится в сообщении организатора торгов, которым назначена "Инвестиционная палата"."Прием заявок от российских физических лиц-резидентов пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и начнется 25 марта 2024 года", - говорится в сообщении "Инвестиционной палаты"."19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года - окончание приема заявок продавцов-резидентов", - добавляется в материалах.

https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия