https://ria.ru/20240311/aktivy-1932255010.html
Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата"
Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата" - РИА Новости, 11.03.2024
Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата"
Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:20
2024-03-11T11:20
2024-03-11T11:29
экономика
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, говорится в сообщении организатора торгов, которым назначена "Инвестиционная палата"."Прием заявок от российских физических лиц-резидентов пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и начнется 25 марта 2024 года", - говорится в сообщении "Инвестиционной палаты"."19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года - окончание приема заявок продавцов-резидентов", - добавляется в материалах.
https://ria.ru/20240311/aktivy-1932254275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата"
Россияне при обмене активами смогут предъявить к выкупу более 3500 инструментов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, говорится в сообщении организатора торгов, которым назначена "Инвестиционная палата".
"Прием заявок от российских физических лиц-резидентов пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и начнется 25 марта 2024 года", - говорится в сообщении "Инвестиционной палаты".
"19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года - окончание приема заявок продавцов-резидентов", - добавляется в материалах.
Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами