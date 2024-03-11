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Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата" - РИА Новости, 11.03.2024
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11:20 11.03.2024 (обновлено: 11:29 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/aktivy-1932255010.html
Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата"
Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата" - РИА Новости, 11.03.2024
Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата"
Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T11:20
2024-03-11T11:29
экономика
россия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, говорится в сообщении организатора торгов, которым назначена "Инвестиционная палата"."Прием заявок от российских физических лиц-резидентов пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и начнется 25 марта 2024 года", - говорится в сообщении "Инвестиционной палаты"."19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года - окончание приема заявок продавцов-резидентов", - добавляется в материалах.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Организатором обмена активами назначили ООО "Инвестиционная палата"

Россияне при обмене активами смогут предъявить к выкупу более 3500 инструментов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкСотрудники колл-центра в офисе банка
Сотрудники колл-центра в офисе банка - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Прием заявок физических лиц РФ в рамках обмена замороженными активами начнется 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, говорится в сообщении организатора торгов, которым назначена "Инвестиционная палата".
"Прием заявок от российских физических лиц-резидентов пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ) и начнется 25 марта 2024 года", - говорится в сообщении "Инвестиционной палаты".
"19.00 по московскому времени 8 мая 2024 года - окончание приема заявок продавцов-резидентов", - добавляется в материалах.
Дом правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Правительственная комиссия утвердила условия обмена замороженными активами
11:17
 
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