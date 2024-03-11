https://ria.ru/20240311/abrams-1932318252.html

Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams

Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams - РИА Новости, 11.03.2024

Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams

Актер, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин сообщил РИА Новости, что он надеется, что найдутся новые спонсоры для выплаты вознаграждений российским бойцам за... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:40

2024-03-11T15:40

2024-03-11T16:00

специальная военная операция на украине

иван охлобыстин

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

m1 abrams

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Актер, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин сообщил РИА Новости, что он надеется, что найдутся новые спонсоры для выплаты вознаграждений российским бойцам за последующие уничтоженные американские танки Abrams, используемые войсками Украины.Ранее РИА Новости сообщали о подробностях подбития российскими военными с позывными "Коловрат" и "Рассвет" первого танка Abrams в зоне СВО на авдеевском направлении. Оба российских военных служат в 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригаде ЦВО. "Коловрат" - командир разведывательно-ударной группы БПЛА, а "Рассвет" является оператором FPV-дронов."Относительно всех остальных "Абрамсов" пока ясности нет, но я надеюсь, что тоже найдутся спонсоры из числа патриотично настроенных крупных бизнесменов. Хотя времена непростые. За эти два года наши бизнесмены уже вложили миллиарды в помощь армии", - сказал он РИА Новости. По его мнению, подобные вознаграждения повышают мотивацию на фронте. Так, один такой танк стоит 550 миллионов долларов, его уничтожение - значительный удар по боевому потенциалу противника.Охлобыстин рассказал, что на первой стадии обсуждения "призовых" с разными бизнесменами были высказаны предложения установить финансовые поощрения за устранение иностранных наёмников, даже предлагали выплаты за головы Залужного и Буданова. Актер категорически был против."Призы" допустимо назначать только за уничтожение техники. Мы не варвары чтобы платить за убийство человека, кем бы он ни был. Одно дело - честная схватка в открытом бою, где обе стороны рискуют жизнью, и совсем другое – "сафари" по корысти. Наша война имеет глубокие принципиальные корни и корыстные мотивы не должны становиться основной целью", - уточнил он.Охлобыстин также добавил, что выплаты "Коловрату" и "Рассвету" за первый уничтоженный танк перечислят к концу недели в размере пяти миллионов, а после 20 марта - ещё пять.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html

https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иван охлобыстин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, m1 abrams