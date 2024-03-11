https://ria.ru/20240311/abrams-1932318252.html
Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams
Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams - РИА Новости, 11.03.2024
Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams
Актер, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин сообщил РИА Новости, что он надеется, что найдутся новые спонсоры для выплаты вознаграждений российским бойцам за... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:40
2024-03-11T15:40
2024-03-11T16:00
специальная военная операция на украине
иван охлобыстин
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
m1 abrams
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Актер, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин сообщил РИА Новости, что он надеется, что найдутся новые спонсоры для выплаты вознаграждений российским бойцам за последующие уничтоженные американские танки Abrams, используемые войсками Украины.Ранее РИА Новости сообщали о подробностях подбития российскими военными с позывными "Коловрат" и "Рассвет" первого танка Abrams в зоне СВО на авдеевском направлении. Оба российских военных служат в 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригаде ЦВО. "Коловрат" - командир разведывательно-ударной группы БПЛА, а "Рассвет" является оператором FPV-дронов."Относительно всех остальных "Абрамсов" пока ясности нет, но я надеюсь, что тоже найдутся спонсоры из числа патриотично настроенных крупных бизнесменов. Хотя времена непростые. За эти два года наши бизнесмены уже вложили миллиарды в помощь армии", - сказал он РИА Новости. По его мнению, подобные вознаграждения повышают мотивацию на фронте. Так, один такой танк стоит 550 миллионов долларов, его уничтожение - значительный удар по боевому потенциалу противника.Охлобыстин рассказал, что на первой стадии обсуждения "призовых" с разными бизнесменами были высказаны предложения установить финансовые поощрения за устранение иностранных наёмников, даже предлагали выплаты за головы Залужного и Буданова. Актер категорически был против."Призы" допустимо назначать только за уничтожение техники. Мы не варвары чтобы платить за убийство человека, кем бы он ни был. Одно дело - честная схватка в открытом бою, где обе стороны рискуют жизнью, и совсем другое – "сафари" по корысти. Наша война имеет глубокие принципиальные корни и корыстные мотивы не должны становиться основной целью", - уточнил он.Охлобыстин также добавил, что выплаты "Коловрату" и "Рассвету" за первый уничтоженный танк перечислят к концу недели в размере пяти миллионов, а после 20 марта - ещё пять.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html
https://ria.ru/20240311/vystrel-1932241954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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иван охлобыстин, безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, Иван Охлобыстин, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, M1 Abrams
Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для вознаграждений за подбитые Abrams
Охлобыстин надеется, что выплаты премий за подбитые Abrams удастся продолжить
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Актер, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин сообщил РИА Новости, что он надеется, что найдутся новые спонсоры для выплаты вознаграждений российским бойцам за последующие уничтоженные американские танки Abrams, используемые войсками Украины.
Ранее РИА Новости сообщали о подробностях подбития российскими военными с позывными "Коловрат" и "Рассвет" первого танка Abrams в зоне СВО на авдеевском направлении. Оба российских военных служат в 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригаде ЦВО. "Коловрат" - командир разведывательно-ударной группы БПЛА, а "Рассвет" является оператором FPV-дронов.
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"Относительно всех остальных "Абрамсов" пока ясности нет, но я надеюсь, что тоже найдутся спонсоры из числа патриотично настроенных крупных бизнесменов. Хотя времена непростые. За эти два года наши бизнесмены уже вложили миллиарды в помощь армии", - сказал он РИА Новости. По его мнению, подобные вознаграждения повышают мотивацию на фронте. Так, один такой танк стоит 550 миллионов долларов, его уничтожение - значительный удар по боевому потенциалу противника.
Охлобыстин рассказал, что на первой стадии обсуждения "призовых" с разными бизнесменами были высказаны предложения установить финансовые поощрения за устранение иностранных наёмников, даже предлагали выплаты за головы Залужного и Буданова. Актер категорически был против.
"Призы" допустимо назначать только за уничтожение техники. Мы не варвары чтобы платить за убийство человека, кем бы он ни был. Одно дело - честная схватка в открытом бою, где обе стороны рискуют жизнью, и совсем другое – "сафари" по корысти. Наша война имеет глубокие принципиальные корни и корыстные мотивы не должны становиться основной целью", - уточнил он.
Были лучшими. Стало известно, какой удар Россия нанесла по США на Украине
Охлобыстин также добавил, что выплаты "Коловрату" и "Рассвету" за первый уничтоженный танк перечислят к концу недели в размере пяти миллионов, а после 20 марта - ещё пять.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия меняет тактику. ВСУ не знают, что делать с натовской техникой