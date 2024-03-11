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В ДНР сообщили об уничтожении еще одного Аbrams под Авдеевкой - РИА Новости, 11.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:22 11.03.2024 (обновлено: 18:45 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/abrams-1932209120.html
В ДНР сообщили об уничтожении еще одного Аbrams под Авдеевкой
В ДНР сообщили об уничтожении еще одного Аbrams под Авдеевкой - РИА Новости, 11.03.2024
В ДНР сообщили об уничтожении еще одного Аbrams под Авдеевкой
Российские военные уничтожили очередной американский танк M1 Abrams под Авдеевкой, сообщил в Telegram-канале советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T02:22
2024-03-11T18:45
специальная военная операция на украине
авдеевка
донецкая народная республика
т-72б3
m1 abrams
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили очередной американский танк M1 Abrams под Авдеевкой, сообщил в Telegram-канале советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams, когда ехал из Луганска", — написал он.По словам Кимаковского, американскую бронемашину уничтожили с помощью противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи, вместе с танком уничтожен его экипаж.Подтверждения информации от Минобороны пока нет.В прошлую среду в ведомстве сообщили об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении. Танк американского производства подбили российским Т-72Б3 с первого выстрела. Согласно сводкам, это был уже третий Abrams, уничтоженный в зоне СВО.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении двух Abrams в зоне проведения спецоперации, один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь".
https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931558163.html
https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html
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авдеевка, донецкая народная республика, т-72б3, m1 abrams, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Т-72Б3, M1 Abrams, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В ДНР сообщили об уничтожении еще одного Аbrams под Авдеевкой

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России уничтожили под Авдеевкой танк Abrams

© Кадр видео из соцсетейУничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
© Кадр видео из соцсетей
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили очередной американский танк M1 Abrams под Авдеевкой, сообщил в Telegram-канале советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«
"Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams, когда ехал из Луганска", — написал он.
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По словам Кимаковского, американскую бронемашину уничтожили с помощью противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи, вместе с танком уничтожен его экипаж.
Подтверждения информации от Минобороны пока нет.
В прошлую среду в ведомстве сообщили об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении. Танк американского производства подбили российским Т-72Б3 с первого выстрела. Согласно сводкам, это был уже третий Abrams, уничтоженный в зоне СВО.
Ранее Минобороны сообщало об уничтожении двух Abrams в зоне проведения спецоперации, один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь".
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаТ-72Б3M1 AbramsМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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