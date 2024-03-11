https://ria.ru/20240311/abrams-1932209120.html

В ДНР сообщили об уничтожении еще одного Аbrams под Авдеевкой

В ДНР сообщили об уничтожении еще одного Аbrams под Авдеевкой - РИА Новости, 11.03.2024

В ДНР сообщили об уничтожении еще одного Аbrams под Авдеевкой

Российские военные уничтожили очередной американский танк M1 Abrams под Авдеевкой, сообщил в Telegram-канале советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T02:22

2024-03-11T02:22

2024-03-11T18:45

специальная военная операция на украине

авдеевка

донецкая народная республика

т-72б3

m1 abrams

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358192_0:30:939:558_1920x0_80_0_0_73a7f349817fe488c873e82b77936149.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили очередной американский танк M1 Abrams под Авдеевкой, сообщил в Telegram-канале советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Получил подтверждение очередного уничтоженного американского Abrams, когда ехал из Луганска", — написал он.По словам Кимаковского, американскую бронемашину уничтожили с помощью противотанкового оружия вблизи поселка Бердычи, вместе с танком уничтожен его экипаж.Подтверждения информации от Минобороны пока нет.В прошлую среду в ведомстве сообщили об уничтожении Abrams на Авдеевском направлении. Танк американского производства подбили российским Т-72Б3 с первого выстрела. Согласно сводкам, это был уже третий Abrams, уничтоженный в зоне СВО.Ранее Минобороны сообщало об уничтожении двух Abrams в зоне проведения спецоперации, один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь".

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931558163.html

https://ria.ru/20240308/svo-1931730906.html

авдеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, донецкая народная республика, т-72б3, m1 abrams, министерство обороны рф (минобороны рф)