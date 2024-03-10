https://ria.ru/20240310/zarplata-1932192782.html
Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты - РИА Новости, 10.03.2024
Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ, который должен был увеличить зарплату ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:33
2024-03-10T21:33
2024-03-10T21:53
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аргентина
хавьер милей
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ, который должен был увеличить зарплату ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти на 48 процентов, сообщил офис главы государства в соцсети X."Офис президента информирует, что по решению <...> Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей", — указано в документе.В свою очередь, портал Infobae сообщил, что изначально повысить зарплаты президенту и высокопоставленным чиновникам планировалось на 48 процентов. Об указе стало известно еще в конце февраля. В декабре Милей, только вступивший в должность главы государства, подписал чрезвычайный указ более чем о трехстах реформах по либерализации экономики. Они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти изменения оформили в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Реформы обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
Президент Аргентины отменил указ о повышении своей зарплаты и зарплат чиновников
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ, который должен был увеличить зарплату ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти на 48 процентов, сообщил офис главы государства в соцсети X
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"Офис президента информирует, что по решению <...> Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей", — указано в документе.
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В свою очередь, портал Infobae сообщил, что изначально повысить зарплаты президенту и высокопоставленным чиновникам планировалось на 48 процентов. Об указе стало известно еще в конце февраля.
В декабре Милей, только вступивший в должность главы государства, подписал чрезвычайный указ более чем о трехстах реформах по либерализации экономики. Они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти изменения оформили в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Реформы обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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