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Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты - РИА Новости, 10.03.2024
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21:33 10.03.2024 (обновлено: 21:53 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/zarplata-1932192782.html
Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты - РИА Новости, 10.03.2024
Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ, который должен был увеличить зарплату ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T21:33
2024-03-10T21:53
в мире
аргентина
хавьер милей
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ, который должен был увеличить зарплату ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти на 48 процентов, сообщил офис главы государства в соцсети X."Офис президента информирует, что по решению &lt;...&gt; Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей", — указано в документе.В свою очередь, портал Infobae сообщил, что изначально повысить зарплаты президенту и высокопоставленным чиновникам планировалось на 48 процентов. Об указе стало известно еще в конце февраля. В декабре Милей, только вступивший в должность главы государства, подписал чрезвычайный указ более чем о трехстах реформах по либерализации экономики. Они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти изменения оформили в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Реформы обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html
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в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты

Президент Аргентины отменил указ о повышении своей зарплаты и зарплат чиновников

© AP Photo / Natacha PisarenkoПрезидент Аргентины Хавьер Милей
Президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ, который должен был увеличить зарплату ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти на 48 процентов, сообщил офис главы государства в соцсети X.
«
"Офис президента информирует, что по решению <...> Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей", — указано в документе.
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В свою очередь, портал Infobae сообщил, что изначально повысить зарплаты президенту и высокопоставленным чиновникам планировалось на 48 процентов. Об указе стало известно еще в конце февраля.
В декабре Милей, только вступивший в должность главы государства, подписал чрезвычайный указ более чем о трехстах реформах по либерализации экономики. Они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти изменения оформили в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Реформы обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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