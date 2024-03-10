https://ria.ru/20240310/zarplata-1932192782.html

Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты

Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты - РИА Новости, 10.03.2024

Президент Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты

Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ, который должен был увеличить зарплату ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T21:33

2024-03-10T21:33

2024-03-10T21:53

в мире

аргентина

хавьер милей

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей отменил подписанный им в феврале указ, который должен был увеличить зарплату ему и высокопоставленным чиновникам исполнительной власти на 48 процентов, сообщил офис главы государства в соцсети X."Офис президента информирует, что по решению <...> Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей", — указано в документе.В свою очередь, портал Infobae сообщил, что изначально повысить зарплаты президенту и высокопоставленным чиновникам планировалось на 48 процентов. Об указе стало известно еще в конце февраля. В декабре Милей, только вступивший в должность главы государства, подписал чрезвычайный указ более чем о трехстах реформах по либерализации экономики. Они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти изменения оформили в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Реформы обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.

https://ria.ru/20240307/miley-1931667545.html

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аргентина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, хавьер милей