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В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы - РИА Новости, 10.03.2024
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23:48 10.03.2024
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В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы
В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы - РИА Новости, 10.03.2024
В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы
Девять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в мастерской по изготовлению взрывчатых веществ в Тегеране, один из них скончался, заявил... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T23:48
2024-03-10T23:48
в мире
тегеран (город)
происшествия
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ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в мастерской по изготовлению взрывчатых веществ в Тегеране, один из них скончался, заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы Тегерана Джалал Малеки. Ранее в воскресенье иранские СМИ сообщали о взрыве в двухэтажном доме на улице Рей в иранской столице. В результате взрыва было разрушено соседнее здание. Сообщалось о возможном нахождении людей под завалами, при этом причины происшествия не были названы. "На данный момент 9 пострадавших извлечены (из-под завалов - ред.) мастерской по изготовлению взрывчатых веществ: один мужчина скончался, 4 мужчины и 4 женщины получили сильные ожоги", - приводит слова Малеки агентство Nour News.
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в мире, тегеран (город), происшествия
В мире, Тегеран (город), Происшествия
В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы

В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили сильные ожоги

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в мастерской по изготовлению взрывчатых веществ в Тегеране, один из них скончался, заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы Тегерана Джалал Малеки.
Ранее в воскресенье иранские СМИ сообщали о взрыве в двухэтажном доме на улице Рей в иранской столице. В результате взрыва было разрушено соседнее здание. Сообщалось о возможном нахождении людей под завалами, при этом причины происшествия не были названы.
«
"На данный момент 9 пострадавших извлечены (из-под завалов - ред.) мастерской по изготовлению взрывчатых веществ: один мужчина скончался, 4 мужчины и 4 женщины получили сильные ожоги", - приводит слова Малеки агентство Nour News.
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В миреТегеран (город)Происшествия
 
 
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