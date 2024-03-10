https://ria.ru/20240310/vzryv-1932202253.html

В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы

В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы - РИА Новости, 10.03.2024

В Тегеране при взрыве в здании один человек погиб, восемь получили травмы

Девять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в мастерской по изготовлению взрывчатых веществ в Тегеране, один из них скончался, заявил... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T23:48

2024-03-10T23:48

2024-03-10T23:48

в мире

тегеран (город)

происшествия

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ТЕГЕРАН, 10 мар - РИА Новости. Девять человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в мастерской по изготовлению взрывчатых веществ в Тегеране, один из них скончался, заявил официальный представитель Муниципальной организации пожарной службы Тегерана Джалал Малеки. Ранее в воскресенье иранские СМИ сообщали о взрыве в двухэтажном доме на улице Рей в иранской столице. В результате взрыва было разрушено соседнее здание. Сообщалось о возможном нахождении людей под завалами, при этом причины происшествия не были названы. "На данный момент 9 пострадавших извлечены (из-под завалов - ред.) мастерской по изготовлению взрывчатых веществ: один мужчина скончался, 4 мужчины и 4 женщины получили сильные ожоги", - приводит слова Малеки агентство Nour News.

https://ria.ru/20240309/siriya-1932021731.html

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в мире, тегеран (город), происшествия