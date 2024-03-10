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Процедура выборов в парламент Португалии

Процедура выборов в парламент Португалии - РИА Новости, 10.03.2024

Процедура выборов в парламент Португалии

Португалия – парламентская республика со взаимным ограничением полномочий президента, правительства и парламента. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T01:08

2024-03-10T01:08

2024-03-10T01:08

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Португалия – парламентская республика со взаимным ограничением полномочий президента, правительства и парламента. Согласно Конституции, однопалатный парламент Португалии (Ассамблея республики) является собранием, представляющим всех португальских граждан.Он может состоять минимум из 180 и максимум из 230 депутатов. В настоящее время парламент состоит из 230 депутатовПрезидент страны назначает дату выборов депутатов не менее чем за 60 дней, а в случае роспуска – не менее чем за 55 дней до дня голосования.Депутаты парламента избираются по спискам кандидатов в многомандатных избирательных округах.Избирательные округа на континенте совпадают с территориями административных округов, обозначаются теми же названиями, и их административные центры располагаются в их главных городах. Избирательные округа в автономных областях Мадейра и Азорские острова обозначаются этими же названиями, и их административные центры – в Фуншале и Понта-Делгаде. Избиратели, проживающие за пределами национальной территории, сгруппированы в два округа, один из которых охватывает всю территорию Европы, другой – иных стран, административный центр обоих находится в Лиссабоне.Общее количество депутатов по округам национальной территории составляет 226 человек, распределенных пропорционально числу избирателей в каждом округе, а также по два депутата для избрания от португальцев, проживающих за пределами Европы, и от всех остальных.Национальная Комиссия по выборам на основе последней переписи населения публикует карту с указанием количества и распределения депутатов в избирательных округах.Правом быть избранными депутатами парламента обладают дееспособные граждане Португалии.Не могут быть избраны в парламент: президент, судьи, военнослужащие и члены военизированных формирований, профессиональные дипломаты, члены Национальной избирательной комиссии.Директора и главы финансовых учреждений, религиозные деятели, обладающие юрисдикционными полномочиями, не могут быть кандидатами в избирательном округе, в котором они осуществляют свою деятельность.Граждане Португалии, имеющие двойное гражданство, не могут быть кандидатами от избирательного округа, образованном на территории государства его "второй" принадлежности, если он занимает в этом государстве политические или высшие должностные должности, эквивалентные критериям португальское законодательства.Выдвигать кандидатов могут только политические партии или коалиции. При этом списки кандидатов могут включать граждан, не являющихся членами соответствующих партий или коалиций.Списки, предлагаемые к избранию, должны содержать указание действующих кандидатов в количестве, равном мандатам, предоставленным избирательному округу, к которому они относятся, и альтернативных кандидатов в количестве не менее двух и не более числа действующих кандидатов, не превышающем пяти. Кандидаты в каждом списке ранжируются в соответствии с порядком выдвижения соответствующей кандидатуры.Ни одна партия не может представить более одного списка кандидатов в одном и том же избирательном округе. Никто не может быть кандидатом более чем в одном округе или фигурировать более чем в одном списке. Политические партии или их коалиции представляют списки не позднее чем за 41 день до дня выборов. Законодательство требует минимального представительства в 40% для каждого пола в списках кандидатов и предписывает, чтобы лица каждого пола были представлены среди каждых трех последовательных кандидатов в списке.Официальный период предвыборной кампании начинается за 14 дней до дня выборов. В день выборов и за день до них предусмотрен период тишины в предвыборной кампании, в том числе онлайн.Законодательство предусматривает как государственное, так и частное финансирование избирательных кампаний.Физическое лицо может пожертвовать до 12 тысяч евро ежегодно на партийную деятельность, а также около 28 800 евро на избирательную кампанию. Займы и взносы в натуральной форме учитываются в этих лимитах. Анонимные пожертвования, взносы юридических лиц, в том числе иностранных, запрещены. Лимит расходов на кампанию составляет примерно 28 800 евро на каждого зарегистрированного кандидата.Правом голосовать обладают граждане Португалии, достигшие на день выборов 18 лет. Не могут голосовать недееспособные лица, а также лица, лишенные политических прав по решению суда.Для избирателей доступно досрочное голосование на специальных избирательных участках. Выборы проходят в один день во всех округах, он должен приходиться на воскресенье или национальный праздник. Голосование проводится с 8.00 до 19.00. По истечении этого времени голосовать смогут только избиратели, находящиеся на избирательном участке.За границей голосование проводится за день до выборов и в день самих выборов.Голосование накануне выборов проводится с 8.00 до 19.00 (по местному времени), а в день выборов с 8.00 (по местному времени) до истечения крайнего срока реализации права голоса на национальной территории (20.00 в Лиссабоне), но не позднее 19.00 (по местному времени).Избирателям, проживающим за границей также доступно голосование по почте.Каждый избиратель голосует лично. Избиратель проставляет знак "Х" в квадрате, соответствующем кандидату, за которого он хочет проголосовать.Преобразование голосов в мандаты осуществляется по методу пропорционального представительства д’Ондта. В каждом списке мандаты назначаются кандидатам в порядке старшинства. В случае смерти кандидата или болезни, обусловливающей физическую или психологическую невозможность исполнять обязанности депутата, мандат предоставляется кандидату, непосредственно следующему в вышеупомянутом порядке старшинства.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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европа

лиссабон (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, португалия, европа, лиссабон (город), политика, выборы