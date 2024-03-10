https://ria.ru/20240310/vsu-1932116042.html

"Невозможно заменить". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО

"Невозможно заменить". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 10.03.2024

"Невозможно заменить". Стало известно, что произошло с ВСУ в зоне СВО

Подавление ПВО ВСУ увеличило мощь ВКС России, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:50

2024-03-10T09:50

2024-03-10T14:11

в мире

россия

киев

украина

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

зрк с-300

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Подавление ПВО ВСУ увеличило мощь ВКС России, пишет американский журнал Military Watch."Ожидается, что дальнейшее подавление украинских систем ПВО, которые стране практически невозможно заменить, увеличит мощь воздушной кампании сил России, чьи наземные войска между тем добиваются все больших успехов на фронте", — говорится в материале.Журналисты отметили, что ослабление противовоздушной обороны Украины уже способствовало успехам российских военных, недавно освободивших Авдеевку и уничтоживших различную западную технику.Накануне Минобороны России опубликовало видео попадания ракеты комплекса "Искандер-М" по украинской технике в районе Покровска в ДНР. По данным ведомства, при ударе уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Как позднее сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, среди систем ПВО, уничтоженных ударом "Искандера", было два американских ЗРК Patriot.Как писала газета The New York Times, на Западе считают, что без помощи Вашингтона Киеву высока вероятность постепенного краха ВСУ на поле боя в этом году, а украинские ПВО без новых поставок смогут продержаться только до марта.В начале года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев не может полностью закрыть небо системами ПВО — города, объекты и отдельные направления защищают локально. До этого он сообщал, что украинская противовоздушная оборона беспомощна против баллистических ракет, а также испытывает проблемы из-за потерь техники советского производства и невозможности ее заказа.

https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html

https://ria.ru/20240309/plan-1932030195.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, зрк с-300, политика