https://ria.ru/20240310/vstrecha-1932179924.html

В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР

В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР - РИА Новости, 10.03.2024

В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР

В Мариуполе в воскресенье певица Ольга Кормухина встретилась с представителями творческой молодежи, где прошел небольшой концерт, а затем состоялось общение с... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T19:28

2024-03-10T19:28

2024-03-10T20:13

культура

мариуполь

макеевка

горловка

ольга кормухина

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МАРИУПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В Мариуполе в воскресенье певица Ольга Кормухина встретилась с представителями творческой молодежи, где прошел небольшой концерт, а затем состоялось общение с артистки с молодыми людьми, передает корреспондент РИА Новости. На встрече с песнями, в том числе и авторскими, выступили молодые музыканты из Макеевки и прифронтовой Горловки. "Замечательная творческая молодежь в Мариуполе. Мы попели. Здесь со мной наша академия - студенты нашей академии современной музыки. В частности, Дарина Минина из Макеевки, группа Russian из Горловки, и ещё Артём Галанов из Байкала", - рассказала Кормухина. Она отмечает, что свои поездки в зону СВО считает важными, это дает ей ощущение правильно выбранного дела. "Здесь пропадает страх, потому что ты находишься в правильном месте, в правильное время и делаешь правильное дело. Мы и заряжаем бойцов, и заряжаемся от них. Вот этим очень крепким русским духом и отвагой, какой-то уверенностью, что всё будет хорошо", - отметила Кормухина

https://ria.ru/20240222/serial-1927625004.html

мариуполь

макеевка

горловка

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мариуполь, макеевка, горловка, ольга кормухина