Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР - РИА Новости, 10.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:28 10.03.2024 (обновлено: 20:13 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/vstrecha-1932179924.html
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР - РИА Новости, 10.03.2024
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР
В Мариуполе в воскресенье певица Ольга Кормухина встретилась с представителями творческой молодежи, где прошел небольшой концерт, а затем состоялось общение с... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:28
2024-03-10T20:13
культура
мариуполь
макеевка
горловка
ольга кормухина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932180250_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_e5a5a690b93bbac05e142e621b2cec98.jpg
МАРИУПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В Мариуполе в воскресенье певица Ольга Кормухина встретилась с представителями творческой молодежи, где прошел небольшой концерт, а затем состоялось общение с артистки с молодыми людьми, передает корреспондент РИА Новости. На встрече с песнями, в том числе и авторскими, выступили молодые музыканты из Макеевки и прифронтовой Горловки. "Замечательная творческая молодежь в Мариуполе. Мы попели. Здесь со мной наша академия - студенты нашей академии современной музыки. В частности, Дарина Минина из Макеевки, группа Russian из Горловки, и ещё Артём Галанов из Байкала", - рассказала Кормухина. Она отмечает, что свои поездки в зону СВО считает важными, это дает ей ощущение правильно выбранного дела. "Здесь пропадает страх, потому что ты находишься в правильном месте, в правильное время и делаешь правильное дело. Мы и заряжаем бойцов, и заряжаемся от них. Вот этим очень крепким русским духом и отвагой, какой-то уверенностью, что всё будет хорошо", - отметила Кормухина
https://ria.ru/20240222/serial-1927625004.html
мариуполь
макеевка
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932180250_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ccc7256bac325fd72af9845ff2d1d219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, макеевка, горловка, ольга кормухина
Культура, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ольга Кормухина
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР

В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Ольги Кормухиной с молодежью ДНР

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевица Ольга Кормухина
Певица Ольга Кормухина - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Певица Ольга Кормухина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В Мариуполе в воскресенье певица Ольга Кормухина встретилась с представителями творческой молодежи, где прошел небольшой концерт, а затем состоялось общение с артистки с молодыми людьми, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече с песнями, в том числе и авторскими, выступили молодые музыканты из Макеевки и прифронтовой Горловки.
«
"Замечательная творческая молодежь в Мариуполе. Мы попели. Здесь со мной наша академия - студенты нашей академии современной музыки. В частности, Дарина Минина из Макеевки, группа Russian из Горловки, и ещё Артём Галанов из Байкала", - рассказала Кормухина.
Она отмечает, что свои поездки в зону СВО считает важными, это дает ей ощущение правильно выбранного дела. "Здесь пропадает страх, потому что ты находишься в правильном месте, в правильное время и делаешь правильное дело. Мы и заряжаем бойцов, и заряжаемся от них. Вот этим очень крепким русским духом и отвагой, какой-то уверенностью, что всё будет хорошо", - отметила Кормухина
На съемках сериала 20/22 - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Любовь по разные стороны баррикад: первый сериал, снятый в Мариуполе
22 февраля, 08:00
 
КультураМариупольМакеевкаГорловкаОльга Кормухина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала