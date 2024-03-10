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В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР - РИА Новости, 10.03.2024
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР
В Мариуполе в воскресенье певица Ольга Кормухина встретилась с представителями творческой молодежи, где прошел небольшой концерт, а затем состоялось общение с... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T19:28
2024-03-10T19:28
2024-03-10T20:13
культура
мариуполь
макеевка
горловка
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МАРИУПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В Мариуполе в воскресенье певица Ольга Кормухина встретилась с представителями творческой молодежи, где прошел небольшой концерт, а затем состоялось общение с артистки с молодыми людьми, передает корреспондент РИА Новости. На встрече с песнями, в том числе и авторскими, выступили молодые музыканты из Макеевки и прифронтовой Горловки. "Замечательная творческая молодежь в Мариуполе. Мы попели. Здесь со мной наша академия - студенты нашей академии современной музыки. В частности, Дарина Минина из Макеевки, группа Russian из Горловки, и ещё Артём Галанов из Байкала", - рассказала Кормухина. Она отмечает, что свои поездки в зону СВО считает важными, это дает ей ощущение правильно выбранного дела. "Здесь пропадает страх, потому что ты находишься в правильном месте, в правильное время и делаешь правильное дело. Мы и заряжаем бойцов, и заряжаемся от них. Вот этим очень крепким русским духом и отвагой, какой-то уверенностью, что всё будет хорошо", - отметила Кормухина
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мариуполь, макеевка, горловка, ольга кормухина
Культура, Мариуполь, Макеевка, Горловка, Ольга Кормухина
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Кормухиной с молодежью ДНР
В Мариуполе прошла творческая встреча певицы Ольги Кормухиной с молодежью ДНР
МАРИУПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. В Мариуполе в воскресенье певица Ольга Кормухина встретилась с представителями творческой молодежи, где прошел небольшой концерт, а затем состоялось общение с артистки с молодыми людьми, передает корреспондент РИА Новости.
На встрече с песнями, в том числе и авторскими, выступили молодые музыканты из Макеевки
и прифронтовой Горловки
.
«
"Замечательная творческая молодежь в Мариуполе. Мы попели. Здесь со мной наша академия - студенты нашей академии современной музыки. В частности, Дарина Минина из Макеевки, группа Russian из Горловки, и ещё Артём Галанов из Байкала", - рассказала Кормухина.
Она отмечает, что свои поездки в зону СВО считает важными, это дает ей ощущение правильно выбранного дела. "Здесь пропадает страх, потому что ты находишься в правильном месте, в правильное время и делаешь правильное дело. Мы и заряжаем бойцов, и заряжаемся от них. Вот этим очень крепким русским духом и отвагой, какой-то уверенностью, что всё будет хорошо", - отметила Кормухина
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