https://ria.ru/20240310/vragi-1932097845.html

В Крыму причислили к врагам четырех западных лидеров

В Крыму причислили к врагам четырех западных лидеров - РИА Новости, 10.03.2024

В Крыму причислили к врагам четырех западных лидеров

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии за последние два года превратились в... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T04:18

2024-03-10T04:18

2024-03-10T05:42

владимир константинов

риши сунак

оон

россия

украина

севастополь

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии за последние два года превратились в настоящих врагов российского Крыма. Крым в этом году встречает 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым"."Такие как Байден (президент США Джо Байден - ред.), Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон – ред.), Сунак (премьер Великобритании Риши Сунак – ред.), или тот же Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц – ред.) и им подобные за последние, особенно, два года стали настоящими врагами российского Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.По его словам, у лидеров западных стран в течение первых восьми лет с 2014 года была прекрасная возможность посетить российский Крым и увидеть, как здесь живут люди, но они ее проигнорировали."Теперь им нечего делать на нашей крымской земле", - подчеркнул глава парламента.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240302/sholts-1930701913.html

https://ria.ru/20240309/makron-1932050172.html

https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html

россия

украина

севастополь

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владимир константинов, риши сунак, оон, россия, украина, севастополь, эммануэль макрон