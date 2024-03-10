В Крыму причислили к врагам четырех западных лидеров
Константинов причислил к врагам Крыма лидеров США, ФРГ, Британии и Франции
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди смотрят трансляцию митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией
Люди смотрят трансляцию митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что лидеры США, Великобритании, Франции и Германии за последние два года превратились в настоящих врагов российского Крыма.
Крым в этом году встречает 10-ю годовщину воссоединения полуострова с Россией. Она пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". В регионе по этому случаю запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым".
"Такие как Байден (президент США Джо Байден - ред.), Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон – ред.), Сунак (премьер Великобритании Риши Сунак – ред.), или тот же Шольц (канцлер ФРГ Олаф Шольц – ред.) и им подобные за последние, особенно, два года стали настоящими врагами российского Крыма", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, у лидеров западных стран в течение первых восьми лет с 2014 года была прекрасная возможность посетить российский Крым и увидеть, как здесь живут люди, но они ее проигнорировали.
"Теперь им нечего делать на нашей крымской земле", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".