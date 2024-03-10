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Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет - РИА Новости, 10.03.2024
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08:11 10.03.2024 (обновлено: 15:16 10.03.2024)
https://ria.ru/20240310/vino-1932106238.html
Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет
Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет - РИА Новости, 10.03.2024
Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет
Производство вина в Европе сократилось в прошлом году до минимума за шесть лет; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T08:11
2024-03-10T15:16
экономика
европа
россия
италия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производство вина в Европе сократилось в прошлом году до минимума за шесть лет; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос до максимума с 2016 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Международной организации виноградарства и виноделия. Так, по информации организации, в Европе в прошлом году произвели лишь 15,7 миллиарда литров вина против 16,9 миллиарда годом ранее. Это стало минимальным уровнем с 2017 года. В целом среди исследуемых стран с сокращением производства столкнулись 13 государств. Франция, которая в прошлом году впервые с 2014 года потеснила Италию в качестве главной европейской "винодельни", сократила производство лишь на 0,1% — до 4,6 миллиарда литров. А вот в Италии оно рухнуло почти на 12% — до 4,4 миллиарда литров. Испания традиционно замыкает тройку лидеров, даже несмотря на сокращение производства на 14% — до 3,1 миллиарда литров. Среди крупных производителей вина самое серьезное сокращение производства произошло в Греции — там оно обвалилось на 45%, до 114 миллионов литров, и в Молдавии — на десять процентов, до 126 миллионов литров. Также уменьшился выпуск вина в Австрии (на семь процентов), Болгарии (на один), на Кипре (на десять), в Люксембурге (-19%), на Мальте (-31%), в Словакии (-20%), Чехии (-13%) и Хорватии (-41%). В то же время в семи странах производство увеличилось, сильнее всего в Румынии — на 15%, до 435 миллионов литров. Также оно выросло в Венгрии (+1,3%), Германии (+0,7%), Португалии (+8,3%), Словении (+5,9%) и Швейцарии (+3,6%). Российские виноделы в прошлом году нарастили производство на 0,2%, до 490 миллионов литров вина — это стало максимумом с 2016 года, когда выпуск составил 517 миллионов литров. Благодаря такому результату Россия осталась шестым производителем вина в регионе.
https://ria.ru/20240309/vino-1931988966.html
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экономика, европа, россия, италия, вино
Экономика, Европа, Россия, Италия, Вино
Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет

Россия стала одной из стран, где выпуск вина вырос до максимума с 2016 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производство вина в Европе сократилось в прошлом году до минимума за шесть лет; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос до максимума с 2016 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Международной организации виноградарства и виноделия.
Так, по информации организации, в Европе в прошлом году произвели лишь 15,7 миллиарда литров вина против 16,9 миллиарда годом ранее. Это стало минимальным уровнем с 2017 года. В целом среди исследуемых стран с сокращением производства столкнулись 13 государств.
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Франция, которая в прошлом году впервые с 2014 года потеснила Италию в качестве главной европейской "винодельни", сократила производство лишь на 0,1% — до 4,6 миллиарда литров. А вот в Италии оно рухнуло почти на 12% — до 4,4 миллиарда литров. Испания традиционно замыкает тройку лидеров, даже несмотря на сокращение производства на 14% — до 3,1 миллиарда литров.
Среди крупных производителей вина самое серьезное сокращение производства произошло в Греции — там оно обвалилось на 45%, до 114 миллионов литров, и в Молдавии — на десять процентов, до 126 миллионов литров. Также уменьшился выпуск вина в Австрии (на семь процентов), Болгарии (на один), на Кипре (на десять), в Люксембурге (-19%), на Мальте (-31%), в Словакии (-20%), Чехии (-13%) и Хорватии (-41%).
В то же время в семи странах производство увеличилось, сильнее всего в Румынии — на 15%, до 435 миллионов литров. Также оно выросло в Венгрии (+1,3%), Германии (+0,7%), Португалии (+8,3%), Словении (+5,9%) и Швейцарии (+3,6%).
Российские виноделы в прошлом году нарастили производство на 0,2%, до 490 миллионов литров вина — это стало максимумом с 2016 года, когда выпуск составил 517 миллионов литров. Благодаря такому результату Россия осталась шестым производителем вина в регионе.
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