Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет
Россия стала одной из стран, где выпуск вина вырос до максимума с 2016 года
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае
Цех выдержки вина на винодельческом предприятии "Фанагория" в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производство вина в Европе сократилось в прошлом году до минимума за шесть лет; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос до максимума с 2016 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Международной организации виноградарства и виноделия.
Так, по информации организации, в Европе в прошлом году произвели лишь 15,7 миллиарда литров вина против 16,9 миллиарда годом ранее. Это стало минимальным уровнем с 2017 года. В целом среди исследуемых стран с сокращением производства столкнулись 13 государств.
Франция, которая в прошлом году впервые с 2014 года потеснила Италию в качестве главной европейской "винодельни", сократила производство лишь на 0,1% — до 4,6 миллиарда литров. А вот в Италии оно рухнуло почти на 12% — до 4,4 миллиарда литров. Испания традиционно замыкает тройку лидеров, даже несмотря на сокращение производства на 14% — до 3,1 миллиарда литров.
Среди крупных производителей вина самое серьезное сокращение производства произошло в Греции — там оно обвалилось на 45%, до 114 миллионов литров, и в Молдавии — на десять процентов, до 126 миллионов литров. Также уменьшился выпуск вина в Австрии (на семь процентов), Болгарии (на один), на Кипре (на десять), в Люксембурге (-19%), на Мальте (-31%), в Словакии (-20%), Чехии (-13%) и Хорватии (-41%).
Российские виноделы в прошлом году нарастили производство на 0,2%, до 490 миллионов литров вина — это стало максимумом с 2016 года, когда выпуск составил 517 миллионов литров. Благодаря такому результату Россия осталась шестым производителем вина в регионе.