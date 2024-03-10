https://ria.ru/20240310/vino-1932106238.html

Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет

Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет - РИА Новости, 10.03.2024

Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет

Производство вина в Европе сократилось в прошлом году до минимума за шесть лет; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T08:11

2024-03-10T08:11

2024-03-10T15:16

экономика

европа

россия

италия

вино

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Производство вина в Европе сократилось в прошлом году до минимума за шесть лет; при этом Россия стала одной из немногих стран, где выпуск вина, наоборот, вырос до максимума с 2016 года, следует из расчетов РИА Новости по данным Международной организации виноградарства и виноделия. Так, по информации организации, в Европе в прошлом году произвели лишь 15,7 миллиарда литров вина против 16,9 миллиарда годом ранее. Это стало минимальным уровнем с 2017 года. В целом среди исследуемых стран с сокращением производства столкнулись 13 государств. Франция, которая в прошлом году впервые с 2014 года потеснила Италию в качестве главной европейской "винодельни", сократила производство лишь на 0,1% — до 4,6 миллиарда литров. А вот в Италии оно рухнуло почти на 12% — до 4,4 миллиарда литров. Испания традиционно замыкает тройку лидеров, даже несмотря на сокращение производства на 14% — до 3,1 миллиарда литров. Среди крупных производителей вина самое серьезное сокращение производства произошло в Греции — там оно обвалилось на 45%, до 114 миллионов литров, и в Молдавии — на десять процентов, до 126 миллионов литров. Также уменьшился выпуск вина в Австрии (на семь процентов), Болгарии (на один), на Кипре (на десять), в Люксембурге (-19%), на Мальте (-31%), в Словакии (-20%), Чехии (-13%) и Хорватии (-41%). В то же время в семи странах производство увеличилось, сильнее всего в Румынии — на 15%, до 435 миллионов литров. Также оно выросло в Венгрии (+1,3%), Германии (+0,7%), Португалии (+8,3%), Словении (+5,9%) и Швейцарии (+3,6%). Российские виноделы в прошлом году нарастили производство на 0,2%, до 490 миллионов литров вина — это стало максимумом с 2016 года, когда выпуск составил 517 миллионов литров. Благодаря такому результату Россия осталась шестым производителем вина в регионе.

https://ria.ru/20240309/vino-1931988966.html

https://ria.ru/20240307/frantsiya-1931768511.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, европа, россия, италия, вино