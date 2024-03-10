https://ria.ru/20240310/ultimatum-1932110022.html

"Красная линия". В США выдвинули НАТО ультиматум из-за Украины

"Красная линия". В США выдвинули НАТО ультиматум из-за Украины - РИА Новости, 10.03.2024

"Красная линия". В США выдвинули НАТО ультиматум из-за Украины

США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину, пишет американский сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T09:00

2024-03-10T09:00

2024-03-10T15:27

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нато

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разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину, пишет американский сенатор от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative."Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО", — указал политик.По мнению конгрессмена, европейские страны — участницы Североатлантического альянса не имеют право втягивать США в потенциальный ядерный конфликт из-за такого государства, как Украина."Решение, которое может спровоцировать следующую мировую войну, не может приниматься транснациональными элитами, не подотчетными ни одной стране или ее гражданам", — считает Ли.Он также отметил, что НАТО не должна даже рассматривать кандидатуру Украины, поскольку эта страна ни по каким параметрам не подходит для вступления в организацию.Накануне издание Politico сообщило, что Франция создает альянс государств, готовых отправить своих солдат на Украину.В конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Лидеры всех французских партий также отказались поддержать позицию президента по этому вопросу. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался с Национальным собранием.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240309/plan-1932030195.html

https://ria.ru/20240309/m-55s-1932014084.html

https://ria.ru/20240309/kiev-1932008473.html

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в мире, украина, франция, сша, дмитрий песков, нато, politico, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, политика