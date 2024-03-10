https://ria.ru/20240310/ukraina-1932153980.html

У ВСУ нет авиации для канадских ракет, заявил эксперт

У ВСУ нет авиации для канадских ракет, заявил эксперт - РИА Новости, 10.03.2024

У ВСУ нет авиации для канадских ракет, заявил эксперт

У украинских войск на сегодняшний день почти не осталось авиации для применения канадских неуправляемых авиационных ракет (НАР) CRV7, а при пусках с наземных... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T15:51

2024-03-10T15:51

2024-03-10T15:51

украина

канада

александр михайлов (генерал-майор)

георгий тука

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. У украинских войск на сегодняшний день почти не осталось авиации для применения канадских неуправляемых авиационных ракет (НАР) CRV7, а при пусках с наземных установок такие ракеты будут малоэффективны, сообщил РИА Новости военный эксперт, директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Как ранее заявил в интервью украинскому телеканалу "Прямой" бывший замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, Канада одобрила передачу ВСУ подлежащих утилизации авиационных ракет. Как утверждает экс-чиновник, речь идет о "новых" для Украины ракетах класса "воздух-земля", которые можно переделать для запуска с земли, их количество в Канаде сейчас насчитывает более восьмидесяти тысяч единиц. Речь идет о канадских неуправляемых авиационных ракетах CRV7 калибра 70 мм, предназначенных для ударов по земле. На сегодняшний день только 8 тысяч таких ракет в запасах Канады находятся в пригодном состоянии, их максимальная дальность стрельбы с воздушного носителя составляет около 4 километров. "На мой взгляд, сам факт такой поставки говорит о том, что стороны, по сути, пытаются втереть очки своему коллективу стран Запада, которые договорились продолжать военную поддержку Украины. Сперва новость смотрится довольно удобоваримой - более 80 тысяч ракет Канады передают Украине. Громко, пафосно. А в объективной реальности мы видим то, что речь идет о боеприпасах полувекового возраста, где только десятая их часть способна выполнять свои тактико-технические характеристики, а остальные ракеты, в принципе, уже списаны в утиль самой Канадой", - заявил Михайлов. Кроме того, как отметил эксперт, у ВСУ на сегодняшний день фактически нет авиации, чтобы применять эти канадские неуправляемые авиационные ракеты. "В последний раз, если не ошибаюсь, вертолеты ВСУ на Украине сбивали в середине февраля этого года. Они у них остались в единичных уже экземплярах. Куда будут загружаться НАРы, кто их будет отстреливать?", - сказал специалист. По словам Михайлова, эти ракеты можно использовать в сухопутных установках, однако их дальность и точность будет существенно ниже стандартных средств РСЗО и эффективность такого наземного варианта применения НАР вызывает большие вопросы. Михайлов добавил, что даже если Украине будут поставлены F-16, ВСУ их использовать для применения НАР в непосредственной близости от фронта не будут - это просто закончится их быстрым уничтожением.

https://ria.ru/20240310/patriot-1932094090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, канада, александр михайлов (генерал-майор), георгий тука, вооруженные силы украины, f-16, в мире