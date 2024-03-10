https://ria.ru/20240310/ukraina-1932145137.html

На Украине придумали, как использовать существующие газопроводы

На Украине придумали, как использовать существующие газопроводы - РИА Новости, 10.03.2024

На Украине придумали, как использовать существующие газопроводы

Украина хотела бы использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T14:40

2024-03-10T14:40

2024-03-10T14:40

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина хотела бы использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн", - сказал Галущенко. "Самый главный вопрос – как газопроводы могут быть в будущем использованы для экспорта водорода", - добавил министр. По его словам, для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий. В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по установлению ряда общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. В частности, ожидается, что странам Евросоюза будет позволено вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) и способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена официальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза. Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.

https://ria.ru/20240310/moschnosti-1932143675.html

https://ria.ru/20240304/gaz-1931028830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, европа, россия, герман галущенко, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, в мире