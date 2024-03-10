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На Украине придумали, как использовать существующие газопроводы - РИА Новости, 10.03.2024
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14:40 10.03.2024
https://ria.ru/20240310/ukraina-1932145137.html
На Украине придумали, как использовать существующие газопроводы
На Украине придумали, как использовать существующие газопроводы - РИА Новости, 10.03.2024
На Украине придумали, как использовать существующие газопроводы
Украина хотела бы использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier... РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T14:40
2024-03-10T14:40
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина хотела бы использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier украинский министр энергетики Герман Галущенко. "Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн", - сказал Галущенко. "Самый главный вопрос – как газопроводы могут быть в будущем использованы для экспорта водорода", - добавил министр. По его словам, для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий. В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по установлению ряда общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. В частности, ожидается, что странам Евросоюза будет позволено вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) и способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена официальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза. Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.
https://ria.ru/20240310/moschnosti-1932143675.html
https://ria.ru/20240304/gaz-1931028830.html
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украина, европа, россия, герман галущенко, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, в мире
Украина, Европа, Россия, Герман Галущенко, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, В мире
На Украине придумали, как использовать существующие газопроводы

На Украине хотят использовать газопроводы для экспорта водорода в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина хотела бы использовать существующую газопроводную инфраструктуру для экспорта водорода в Европу, заявил в интервью австрийскому изданию Kurier украинский министр энергетики Герман Галущенко.
"Европейская водородная стратегия предусматривает импорт более 10 миллионов тонн в год к 2030 году. Мы легко могли бы производить от 3,5 до 5 миллионов тонн", - сказал Галущенко. "Самый главный вопрос – как газопроводы могут быть в будущем использованы для экспорта водорода", - добавил министр.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
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По его словам, для производства водорода можно было бы использовать территории, ставшие непригодными для сельского хозяйства в результате боевых действий.
В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по установлению ряда общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода. В частности, ожидается, что странам Евросоюза будет позволено вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. Новое законодательство также будет включать меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) и способствовать сокращению использования ископаемого топлива.
Предварительная договоренность Совета ЕС и Европарламента должна быть подтверждена официальным утверждением законопроекта обоими институтами Евросоюза. Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.
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