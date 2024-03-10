Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о финансовой помощи, пишут СМИ
FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной помощи
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраина
© AP Photo / Bernat Armangue
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву, заявила газете Financial Times председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.
По данным газеты, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
"Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", - заявила газете Пидласа.
По словам Пидласы, первоначальный "План А" Украины, подразумевал, что новая помощь США и ЕС начнет поступать в январе. Однако задержки выделения помощи привели к тому, что о Киев начал рассматривать "План B" и даже "План С".
Газета отмечает со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что Киев ожидает повторения подобной ситуации в 2025 году.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что конгрессмены-республиканцы в США разрабатывают альтернативный пакет помощи Киеву, часть которой может быть предоставлена в форме кредита.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Бывший американский лидер и наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.